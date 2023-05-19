Kelime-i Tevhid Hat Sergisi Trabzon'da

Albayrak Grubu ile özdeşleşmiş olan ve 9 senedir düzenli olarak gerçekleştirilen Hat Eserleri Sergisi bu sene ‘Kelime-i Tevhid’ temasını işliyor.

Yoğun ilgi

13 usta hattatın alışılmış hat sanatının dışına çıkarak modern tarzda hazırladıkları eserler Türkiye’nin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor. İlk açılışı Taksim AKM’de yapılan sergi, Balıkesir ve Ankara’nın ardından şimdi de Karadeniz’in incisi Trabzon’la buluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılışı gerçekleşen sergiye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Albayrak Grubu yöneticileri katıldı. Ayrıca Trabzon Limanı idarecileri iştirak etti.

Her yıl farklı temaların usta hattatlar tarafından tablolara ince ince dokunduğu Hat Eserleri Sergisi büyük ilgi gördü.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, serginin açılışında “İnancımızın sembolü olan ‘Kelime-i Tevhid’in hat sanatıyla buluşmasını sergilemek bizler için ayrı bir anlam ifade ediyor. İslamiyet’in bu nadide sanatının geçmişten geleceğe taşınmasına, kuşaktan kuşağa aktarılmasına ev sahipliği yapmak bizler için çok anlamlı” ifadelerini kullandı.

Trabzon Limanı Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ise sergi için “Tarihi 5 bin yılı geçmiş olan bir kültür şehrinde bir Trabzonlu olarak, Albayrak Grubu’nun da bir temsilcisi olarak böyle güzel sanat eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum” dedi.

Çok mutluyuz

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ise hat sanatının önemine değindi. Sivri, “Bu seneki Hat Eserleri Sergi’mizin ilk açılışını Taksim AKM’de gerçekleştirdik. Ve İstanbul’da farklı noktalara sergimizi taşıdık. İstanbul dışında ilk durağımız Balıkesir’di ardından Gençlik ve Spor Bakanımızın davetiyle Ankara’yı ziyaret ettik. Yeni durağımız ise tarihî ve kültürel kimliğiyle öne çıkan, Karadeniz’imizin güzide şehri Trabzon oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Güzel Sanatlar Galerisi’nde bu sergiyi sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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İki kardeşin eserleri var

Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi’nin Proje Koordinatörü İbrahim Şengül, 13 ayrı hattatın hazırladığı 13 eşsiz eserden oluşan serginin içerisinde Trabzonlu iki kardeşe ait yapıtların bulunduğunu söyledi. Şengül, “Mehmet Özçay ve Osman Özçay hocalarımızın eserleri de sergide yer alıyor. Hocalarımız Çaykaralı’dır. Ayrıca sergimizde hoca ve çıraklarının eserleri de yer aldığı için hoca-çırak ilişkisini ortaya koyuyor. Trabzon’da bulunan tüm sanat muhibbanını bekliyoruz” diye konuştu.

Dijital ortamdan da erişilebilir

Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alıyor. Albayrak Hat Eserleri Sergisi’nin ‘Kelime-i Tevhid’ konulu 2023 eserleri aynı zamanda geçmiş yıllardaki eserlerle ‘ketebe.org’ adresinden incelenebiliyor.

Sergi 27 Mayıs’a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.