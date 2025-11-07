Keklik yavruları yol çalışmasını durdurdu

Boyabat’ta sürdürülen yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi operatörü, çalışma alanında hareket eden keklik yavrularını gördü. Minik kuşların zarar görmemesi için anında kepçeyi durduran operatör, yavruların güvenli bir şekilde oradan ayrılmasını bekledi. Operatörün bu duyarlı davranışı çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören devranış için "Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerekir. Bu davranış hepimize örnek olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Keklik yavrularının güvenli şekilde geçişini tamamlamasının ardından çalışmalar kaldığı yerden devam etti.