Kekik otu kullanımı ve faydaları

Kekik otu, baklagiller familyasındandır. Kekiğin 33 türü olduğu düşünülmektedir. Bunlardan bir tanesi de dağ kekiğidir. Dağ kekiği ülkemizde de yetişmektedir. Dağ kekiğinin de sağlık açısından bir çok faydası vardır. Güneşli yerleri sever. Genellikle çorak topraklarda yetişen bir bitkidir. Boyları 15 - 40 cm arasındadır. Çiçekleri geriye doğru çan şeklindedir. Rengi pembemsi, eflatun veya pembemsi beyaz renktedir. Kökleri saçak şeklindedir. Gövdenin alt kısmı odunsu vevüst kısmı oldukça sık çatallıdır.

Kekik otunun toplanması ve kurutulması :

Kekik otu Haziran' dan Ekim' e kadar topraktan 4-5 cm yukarıdan veya sürgünler kesilerek güneşli ve havadar yerlerde kurutulur. Isının 35 dereceyi geçmemesine dikkat edilir.

Kekik otunun faydaları :

*İştahı açar, sindirimi kolaylaştırır.

*Sabah içilen çayı gün boyu zindelik verir.

*Gaz söktürücüdür ve idrar söktürücüdür.

*Yatıştırıcıdır ve spazm çözücüdür.

*Solucan düşürücü etkisi vardır. Terletici ve balgam söktürücüdür.

*Soğuk algınlığına, nezleye, boğaz ağrılarına ve kuru öksürüğün atlatılmasında yararlı olur.

*İştah açıcıdır. Kötü kokulu ve yumuşak dışkıyı normalle çevirir.

*Akciğeri, bronşları ve mideyi rahatlatır ve bağırsaklar için kekik otu başlıca kullanım alanlarıdır. Bitkinin önemli etken maddesi olan uçucu yağlar kana karışıp, bronşiyel kasları etkileyerek, *krampları çözer. Aynı zamanda o bölgelerde bakteri oluşumunu engeller. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çayı çok etkilidir.

*Kekik çayına tatlandırıcı olarak karıştırılmış bal ile içilmesiyle organizma güçlenir ve dengeye kavuşur.

*Vücudumuzda kapalı damarları açar.

*Kekik çayı ile adet kanamaları dengelenir ve düzene girer. Adet zamanlarındaki kramplı ağrılar geçiştirilir. Sindirimi kolaylaştırır.

*Her ameliyattan sonra ve doğumdan sonra devamlı çay gibi içilmesi, hastanın çabuk iyileşmesine ve vücuda verilen ilaçların yan etkisini dışarı atmasına yardımcı olur. İlaçların yan etkisinden dolayı böbrek hastası olmayı önler.

*Ders çalışanların zekasını açmasında oldukça faydalıdır. Rahatlatır, dinlendirir, sakinleştirir, stresi azaltır ve iyi hissettirir. Çalışanlar için de aynıdır.

*Günde 2 su bardağı sıcak kekik çayı içilirse yaşlılığı geciktirir, tümör oluşumunu engeller ve oldukça faydalıdır.

Kekik otunun iyi geldiği hastalıklar,

Enfeksiyonlu hastalıklara ( grip, nezle, faranşit, boğaz ağrıları, boğmaca, ateşli hastalıklar, karın ağrısı ) oldukça iyi gelir ve çok faydalıdır. Kramplı ağrılar, kas ağrılarına da çok iyi geliyor. Cüzam, felç, sara ve sinir hastalıklarına faydalıdır. Kekik çayı alkolikler ve sigara içenler için de çok faydalı bir koruyucudur.

Kekik otu çayının yapılışı,

Kekik çayı hazırlamak için demliğe içeceğiniz bardak sayısı kadar su koyun ve kaynatın. Suyu ocağın üzerinden aldıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar kurutulmuş kekik atın ve demliğin kapağı kapalı halde 5-10 dk kadar demlenmesi için bekleyin. Kekik yapraklarının suyun dibine inmesi için metal çay poşeti tellerinden kullanabilirsiniz. Otun besin değerini kaybetmemesi için su kaynarken atmayın. Sıcak içmeye çalışın.

Kekik otunun zararları,

Kekik sağlık açısından birçok fayda sağlamaktadır. Ama fazla ve yanlış kullanımı bazı sorunlara neden olabilir. Bu sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür;

Aşırı ve yanlış kullanımı mukus zarına zarar verebilir.

Kekik hassas bünyesi olanlarda alerjiye neden olabilir. Bu gibi durumlarda kekik otunun tüketimi durdurulmalıdır.

Kan basıncı ile alakalı rahatsızlığı olanlar kekik otundan uzak durmaları gerekir. Hipertansiyona neden olabilir.

Troid bezi ile alakalı sorunkar yaşayan kişiler doktoruna danışmalılardır. Sürekli kullanımı bu kişilerde hormon bozukluğu sorunlarına neden olabilir.

Gebelik ve emzirme döneminde tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu hamile kadınlarda düşük yapabilmektedir.

18 yaşından ufak çocuklar için kullanımı uygun değildir.

İleri derecede kalp sorunları yaşayanlar kekik tüketiminde uzak durmalıdır.