Kekemeler o mesleği seçemiyordu! Engel kalktı

TBMM Genel Kurulunun gündemindeki İcra İflas Kanunu’nda bazı değişiklikler öngören teklif ile önemli bir adım atıldı. Önceki gece 5 partinin grup yöneticilerinin imzası ile verilen önerge ile, kekemelik gibi konuşma bozukluğu bulunanların hâkim-savcı olamayacağı önündeki engel kaldırıldı. Önerge ile, hâkim ve savcılık adaylığına atanma şartlarındaki ‘alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak’ kuralı mevcut mevzuattan çıkarıldı.