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Gündem Kekemeler o mesleği seçemiyordu! Engel kalktı
Gündem

Kekemeler o mesleği seçemiyordu! Engel kalktı

Kekemelik ve konuşma bozukluğu olanların hakim ve savcı olabilmesi için önlerinde bulunan engel ortadan kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:42:00 -
Kekemeler o mesleği seçemiyordu! Engel kalktı

TBMM Genel Kurulunun gündemindeki İcra İflas Kanunu’nda bazı değişiklikler öngören teklif ile önemli bir adım atıldı. Önceki gece 5 partinin grup yöneticilerinin imzası ile verilen önerge ile, kekemelik gibi konuşma bozukluğu bulunanların hâkim-savcı olamayacağı önündeki engel kaldırıldı. Önerge ile, hâkim ve savcılık adaylığına atanma şartlarındaki ‘alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak’ kuralı mevcut mevzuattan çıkarıldı.

 

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