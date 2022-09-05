Kek kalıbından taşan kış keki tarifi! Davet sofralarının vazgeçilmezi, altın günlerinin baş tacı

Kek Kalıbından Taşan Kış Keki Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

2 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı tahin

1 portakal kabuğu rendesi

2 tane havuç rendesi

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı ceviz kırığı

1 avuç çekirdeksiz kuru üzüm

2 adet vanilya

2 adet kabartma tozu

Gerektiği kadar un

Kek Kalıbından Taşan Kış Keki Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta ve şekeri bir kapta köpürene kadar çırpalım. Sütü, sıvıyağı tahini koyup çırpmaya devam edelim. Portakal kabuğu rendesini havuç rendesi, üzümü ve cevizi koyup tekrar çırpalım. Daha sonra kabartma tozu ,vanilya ve unu ekleyip iyice çırpalım. Kek kalıbını yağlayıp harcı dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Afiyet olsun.

Davet sofralarının vazgeçilmezi, altın günlerinin baş tacı kakaolu ıslak kek, kek denince akla gelen ilk çeşitlerden biri. 'Ağzıma layık bir tarif olsun' diyorsanız, sizi böyle alalım. İşte kakaolu ıslak kek tarifi.

KAKAOLU ISLAK KEK TARİFİ

Hazırsanız kakaolu ıslak kek tarifine malzeme listesiyle başlıyoruz.

Malzemeler

2 su bardağı un

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Kakaolu sos için malzemeler

1 su bardağı şeker

2 çay bardağı kakao

1 çay bardağı sıvıyağ

2 su bardağı süt

KAKAOLU ISLAK KEK YAPILIŞI

Malzemeleri hazırladıktan sonra sıra geldi kakaolu ıslak kekin yapılışına.

İlk olarak kek kısmını hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için ise 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpürtene kadar çırpıyor ve üzerine bir bardak süt ve bir çay bardağı sıvı yağı ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Ardından 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave ederek karıştırmaya devam edin. Son olarak 2 su bardağı unu da ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığınız ıslak kek hamurunu borcama alıp yaklaşık 30 dakika kadar 165 derece fırında pişirin.

Kek kısmını hazırladıktan sonra sıra sosuna geldi. Bunun için bir su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağı, 2 yemek kaşığı kakaoyu ve 2 su bardağı sütü derin bir kapta çırpın. Ardından karışımı tencereye alın ve kısık ateşte iyice ısınana kadar ısıtın ve ocaktan alın. Kaynamamasına özen gösterin. Islak kek sosunu soğumaya bırakın.

Kek ve sosu birleştirin. Pişen keki dinlendirdikten sonra, sos ılık olacak halde dilimlediğiniz kekin üzerine eşit bir şekilde paylaştırın. İsterseniz Hindistan cevizi, ceviz ya da fındık kullanarak süsleyeceğiniz ıslak kekiniz hazır. Afiyet olsun.

KAKAOLU ISLAK KEK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Islak kek tarifleri, az malzeme kullanıp harikalar yaratmak isteyenlerin sıklıkla başvurdukları bir tarif. Çaylı, cevizli, vişne soslu gibi birçok çeşidi bulunsa da en çok tercih edileni basit ıslak kek tarifi. Güzel bir ıslak kek yapmanın püf noktasında en büyük iş, ıslak kek sosuna düşüyor. Kekin son derece ıslak olması için sosun kıvamının yerinde olması gerekiyor.

Islak kekinizi fırından çıkarır çıkarmaz üzerine sosunu hemen dökmeyin. Yaklaşık 3 - 4 dakika kadar dinlendirdikten sonra keki dilimleyin. Ardından sosu dökmeye başlayın. Islak kek sosunu bol dökün ve her bir diliminin tamamen ıslandığından emin olun. Keki ıslattıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin.