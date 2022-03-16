Keith Kellogg: NATO'daki S-300'leri Ukrayna'ya gönderin

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Emekli Orgeneral Keith Kellogg, Ukrayna'ya silah tedariğinin adresi olarak Bulgaristan, Slovakya ve Yunanistan'ı işaret etti.

Fox News televizyonu canlı yayınında konuşan general Kellogg, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmesi gerektiğini söyleyerek, Bulgaristan, Slovakya ve Yunanistan'ın elindeki S-300'lerin Ukrayna'ya kaydırılması gerektiğini belirtti.

Kellogg açıklamasında, "Bir Rus sisteminin bir Rus uçağını düşürmesi güzel olurdu" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de söz konusu iddiaların basına yansıması sonrası harekete geçtiği belirtildi.

Austin bugün, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Austin'in ziyaretini bir gün uzatarak Bulgaristan'a gideceğini belirtti. Görüşmelerde, S-300'lerin Ukrayna'ya verilmesine yönelik iddiaların da ele alınması bekleniyor.

"Uçuşa yasak bölge" talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini söylemişti. NATO ve ABD ise, böyle bir kararın "Rusya ile direkt olarak savaşa girme" anlamı taşıdığını söyleyerek reddetmişti.

MİG-29 teklifini Pentagon reddetmişti

ABD, NATO üyesi Polonya'yı elindeki Rus yapımı Mig-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermeye zorlamış, Polonya ise "Bu uçakları size bedelsiz olarak verelim, siz de Ukrayna'ya verin" teklifini yapmış ancak ABD yönetimi bu teklifi reddetmişti.

Her iki ülkenin de Rusya'yı karşısına almamak için topu birbirlerine attığı ifade edilmişti.