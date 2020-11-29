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Spor Keçiörengücü-Adana Demirspor maçında Anıl Karaer'den skandal
Spor

Keçiörengücü-Adana Demirspor maçında Anıl Karaer'den skandal

TFF 1. Lig'de oynanan Keçiörengücü-Adana Demirspor maçında konuk ekipten Anıl Karaer, uzatma dakikalarında yaptığı skandal hareket sonrası oyun dışı kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:14:00 -

Ankara Keçiörengücü ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadelede futbolseverlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Adana Demirspor forması giyen Anıl Karaer, karşılaşmanın uzatma dakikalarında taç atışı kullanacağı esnada topu kendisine hızlı bir şekilde vermeyen top toplayıcı çocuğun üstüne doğru sert bir vuruş yaptı. Bu vuruşun ardından top toplayıcı çocuğa bir de küfür eden Karaer'e ev sahibi ekibin yedek kulübesi sert tepki gösterdi.

Kırmızı kart gördü 

Bu davranışıyla hakemden direkt kırmızı kart gören Anıl Karaer oyun dışında kalırken, sosyal medyada tecrübeli futbolcuya sert eleştiriler yapıldı.

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Yorumlar

Abdullah.

Zavallı, bacakları kırılmış.
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