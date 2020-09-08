  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Keçiören Belediyesi'nden kışlık turşu ve kurutmalıklar
Ekonomi

Keçiören Belediyesi'nden kışlık turşu ve kurutmalıklar

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İlçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için sağladığımız fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da organik tarımsal üretim yapmaya başladık. Bostanımızdan elde ettiğimiz organik mahsullerimizi kışın tüketebilmek için bu ürünlerimizi kurutmalık ve turşu olarak değerlendiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:58:37 -
Keçiören Belediyesi'nden kışlık turşu ve kurutmalıklar

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için sağladıkları fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da organik tarımsal üretim yapmaya başladıklarını belirterek, "Bostanımızdan elde ettiğimiz organik mahsullerimizi kışın tüketebilmek için bu ürünlerimizi kurutmalık ve turşu olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla birlikte önem kazanan gıda ihtiyacı için Bağlum’da örnek tarımsal üretim yapıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, belediyeye ait organik bostanda kışlık kurutmalık ve turşu yapan personelle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, ilçeye bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için sağladıkları fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da organik tarımsal üretim yapmaya başladıklarını bildirdi.

Bostandan elde ettikleri organik mahsulleri kışın tüketebilmek için bu ürünleri kurutmalık ve turşu olarak değerlendirdiklerini belirten Altınok, bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için ücretsiz fide ve tohum desteği sağlanmasına öncü olduklarını ifade etti.

Altınok, Bağlum’da bin metrekarelik alana kurulan belediye bostanından elde edilen mahsullerin kışın da kullanılabilmesi için kurutmalık ve turşu olarak değerlendirildiğini belirtti.

Gelecekte yaşanması beklenen gıda krizine yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Altınok, "Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Hem sağlığımız için hem de kazanç sağlamak için genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artırmalıyız.” ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki kaymakam görevden alındı
Gündem

İki kaymakam görevden alındı

Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması nedeniyle görev..
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü
Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gö..
Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı

Yeni sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski oyuncusu Gökhan Töre'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı