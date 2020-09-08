Keçiören Belediyesi'nden kışlık turşu ve kurutmalıklar

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için sağladıkları fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da organik tarımsal üretim yapmaya başladıklarını belirterek, "Bostanımızdan elde ettiğimiz organik mahsullerimizi kışın tüketebilmek için bu ürünlerimizi kurutmalık ve turşu olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla birlikte önem kazanan gıda ihtiyacı için Bağlum’da örnek tarımsal üretim yapıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, belediyeye ait organik bostanda kışlık kurutmalık ve turşu yapan personelle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, ilçeye bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için sağladıkları fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da organik tarımsal üretim yapmaya başladıklarını bildirdi.

Bostandan elde ettikleri organik mahsulleri kışın tüketebilmek için bu ürünleri kurutmalık ve turşu olarak değerlendirdiklerini belirten Altınok, bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için ücretsiz fide ve tohum desteği sağlanmasına öncü olduklarını ifade etti.

Altınok, Bağlum’da bin metrekarelik alana kurulan belediye bostanından elde edilen mahsullerin kışın da kullanılabilmesi için kurutmalık ve turşu olarak değerlendirildiğini belirtti.

Gelecekte yaşanması beklenen gıda krizine yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Altınok, "Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Hem sağlığımız için hem de kazanç sağlamak için genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artırmalıyız.” ifadelerini kullandı.



