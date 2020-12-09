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Ekonomi Keçiören Belediyesi'nden gaziler için anlamlı hizmet
Ekonomi

Keçiören Belediyesi'nden gaziler için anlamlı hizmet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: -"Gazilerimizin nitelikli bir ortamda tedavi görmeleri için imzaladığımız protokol kapsamında ihalemizi gerçekleştirdik ve çalışmalarımıza başladık"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:05:15 -
Keçiören Belediyesi'nden gaziler için anlamlı hizmet

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katı belediye imkanlarıyla tadilat ettirmek için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını kaydetti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlatılan tadilatla gazilere konforlu bir tedavi imkanı sunmak istediklerini vurgulayarak, “Gazilerimizin nitelikli bir ortamda tedavi görmeleri için imzaladığımız protokol kapsamında ihalemizi gerçekleştirdik ve çalışmalarımıza başladık. Herkes bu vatanda yaşamayı şehitlerimize, gazilerimize ve kahramanlarımıza borçludur. Yurt içinde ve yurt dışında, devletimiz, bayrağımız, milletimiz için nöbet tutan, cepheye koşan, canını siper eden tüm kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz.” ifadelerini kullandı.

Altınok, “Hastanemizin cerrahi binasında gazilerimize ait koğuş sisteminde hizmet veren katı tek kişilik ve iki kişilik odalar haline getireceğiz. Bu katta toplamda 26 oda yer alacak. İçinde özel banyo ve tuvaletler de bulunacak. Gazilerimize ait kişisel alanları genişleterek tedavi süresince kahramanlarımızı rahat ettireceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

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