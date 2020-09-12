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Ekonomi Keçiören Belediye Başkanı Altınok "Kışlık Yiyecek Grubu" kurdu
Ekonomi

Keçiören Belediye Başkanı Altınok "Kışlık Yiyecek Grubu" kurdu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Yaşlılarımızın sağlığını korumak için dışarıdan gıda almak yerine kışlık turşu, kurutmalık, konserve, erişte ve mantımızı kendimiz ürettik"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:20:08 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok "Kışlık Yiyecek Grubu" kurdu

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye bağlı hizmet veren huzurevindeki yaşlıların sağlıklı gıda tüketmesi için huzurevi personellerinden oluşan "Kışlık Yiyecek Grubu" kurdu.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Başkan Turgut Altınok tarafından verilen talimatla çalışmalarına başlayan Kışlık Yiyecek Grubu, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen 65 yaş üstü huzurevi sakinlerinin sağlığını korumak için seferber oldu. Bu kapsamda grup, yaşlıların kışın sağlıklı gıda tüketebilmesi için belediyeye ait organik bostandan kışlık turşu ve kurutmalıklarla birlikte konserve, erişte ve mantı üretimine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yaşlılarımızın sağlığını korumak için dışarıdan gıda almak yerine kışlık turşu, kurutmalık, konserve, erişte ve mantımızı kendimiz ürettik. Ana ve babalarımızdan aldığımız dualarla belediyemiz bereketlendi. Yaşlılarımıza verdiğimiz her bir hizmetin karşılığını Rabbim belediyemize misliyle geri veriyor." ifadelerini kullandı.

Huzurevini, "Sevap Merkez Bankası" olarak tanımlayan Altınok, yaşlılara yönelik her türlü hizmeti gönülden desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk toplumunun temelinde yaşlıya yönelik sevgi ve hürmet bulunuyor. Sevgili Peygamber Efendimiz, 'Cennet anaların ayağının altındadır' buyurmuştur. Anne ve babanın rızasını, gönlünü almayanın iki dünyası perişandır. Biz de yaşlılarımıza gönülden, yürekten ve isteyerek hizmet veriyoruz. İşte o zaman huzur olur, yüzler ve gözler güler.

Bir yaşlımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Burayı sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur."

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