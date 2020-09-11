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Ekonomi Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Geleneksel gıdalarımızın üretimini teşvik ediyoruz"
Ekonomi

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Geleneksel gıdalarımızın üretimini teşvik ediyoruz"

"Köylerimizdeki ekonomik kalkınmaya katkı sunmak ve geleneksel gıdalarımızın üretimini teşvik etmek için kerpiçten tandır damı yapacağımızın sözünü vermiştik. Damın temelini attık ve kerpiçlerimizi kesmeye başladık"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:06:37 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Geleneksel gıdalarımızın üretimini teşvik ediyoruz"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, organik gıda ihtiyacının karşılanması ve köylerde üretimin artırılması için Keçiören'e bağlı Kösrelik köyünde kerpiçten tandır damı yapımının başladığını belirtti.

Keçiören Belediyesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Köylerimizdeki ekonomik kalkınmaya katkı sunmak ve geleneksel gıdalarımızın üretimini teşvik etmek için kerpiçten tandır damı yapacağımızın sözünü vermiştik. Damın temelini attık ve kerpiçlerimizi kesmeye başladık. Tandır damı kısa süre içerisinde Kösrelik köyü sakinlerimizin hizmetine açılacak." ifadelerini kullandı


- "Köylülerimize gelir kapısı sağlayacak"


Tandır damında üretilecek olan ekmeklerin köylülere gelir kapısı sağlayacağını, vatandaşa ise sağlıklı ekmek tüketme imkanı sunacağını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Sofralarımızın vazgeçilmezi olan tandır ekmeğinin köylülerimize iş kapısı olması için üretimi teşvik ediyoruz. Bu nedenle de geleneksel yöntemlerle kerpiçten tandır yapımına başladık. Köylerimizde yaşayan kadınlarımız hem ekmek ihtiyaçlarını karşılayacaklar hem de ürettikleri ekmekleri şehir merkezinde satarak ev ekonomilerine katkı sunacaklar. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu geleneğimizi bir yandan yaşatacağız diğer yandan da sağlıklı ekmek tüketeceğiz."

Kösrelik Köyü Muhtarı Mustafa Yaman ise Altınok'un Keçiören'e bağlı köylere verdiği desteklerden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Başkanımız tarımsal üretim için çiftçilerimize fide, tohum ve gübre desteği sağladı. Çiftçilerden hiçbir ücret alınmadı. Başkanımız sık sık köyümüze gelerek bizleri ziyaret ediyor. En son geldiğinde tandır damı sözü verdi ve kısa süre içerisinde de verdiği sözü tutarak tandır damının temelini attı. Ayrıca köyümüzün temizliğini de düzenli olarak yaptırıyor. Bu zamana kadar böylesine bir hizmet görmemiştik. Şahsım ve köylülerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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