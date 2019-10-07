Kebabe nedir? Ses kısıklığına son! Kebabiyenin faydaları nelerdir?

Karabibere benzeyen kebabe baharat olarak kullanıldığı gibi ilaç olarak da bir çok hastalığın tedavisinde kullanılır. En çok bilinen özelliği ses kısıklığına olan şifasıdır. Şarkıcılar ve siyasetciler gibi bağırmak zorunda kalınan meslek gruplarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Eğer sesiniz kısıldıysa ve bir şekilde kendinizi bu durumdan kurtarmak istiyorsanız Kebabiye otunu ağzınızda çiğneyebilirsiniz. Aynı zamanda ezildikten sonra Kebabiye balın içerisine atılarak karıştırılırsa doping gibi güçlendirici bir etki ortaya çıkarır.

İştah açıcıdır.

Karaciğer dostu bir bitkidir.

Böbrekte ki taş ve kumları eritir.

Prostat büyümesine karşı tedavi edici özelliktedir. Prostat iltihaplanmasında da kullanılır.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Ağız kokusunu giderir

Ses kısıklığını giderir.

Bel soğukluğuna iyi gelir.

Mikrop öldürücü etkisi sayesinde idrar yolları rahatsızlığına iyi gelir.

Mide hastalıklarında fayda gösterir.

Dişleri ve diş etlerini kuvvetlendirir.

Ağızda oluşan yararlı iyileştirici etkisi vardır.

Sindirimi kolaylaştırır.

Kebabiye Çayının Hazırlanışı: 1 su bardağı suyun içerisine yaklaşık 5 gram kebabe tozu atın. 4 dakika kadar kaynatın ve kaynadıktan sonra 1 dakika demlemeye bırakın. Gün içinde 1 fincandan fazla tüketilmemesi gerekir.

Şifalı Günler.