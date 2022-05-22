Kebabe nedir, faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare oluyor

Baharat veya ilaç olarak kullanılabilen kebabenin, birçok hastalığın tedavisinde etkili olduğu bilinir. En çok bilinen özelliği ses kısıklığına iyi gelmesidir. Bu nedenle şarkıcılar ve siyasetçiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Ezildikten sonra balın içerisine atılarak karıştırıldığında güçlendirici etkisi bulunan kebabiye bitkisinin çekirdeğinden birçok uzakdoğu ülkesinde tespih yapılmaktadır.

Hindistan dışında Pakistan, Endonezya ve Malezya'da da yetiştirilen bitki çiğnenerek tüketilebilmektedir. Ayrıca kebabiye bitkisinin çayı demlenebilmekte ve keçiboynuzu ve bal ile birlikte de yenebilmektedir.

KEBABENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kebabenin birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinmektedir. Bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:

İştah açıcıdır.

Karaciğer dostu bir bitkidir.

Böbrekte bulunan taş ve kumları eritir.

Prostata karşı tedavi edici özelliği bulunur.

Prostat iltihaplanmasında da kullanılır.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Ağız kokusunu gidererek ağızda oluşan yaraları iyileştirir.

Ses kısıklığına iyi gelir.

Bel soğukluğuna iyi gelir.

Mikrop öldürücü etkisi sayesinde idrar yolları rahatsızlığına iyi gelir.

Mide hastalıklarında fayda gösterir.

Dişleri ve diş etlerini kuvvetlendirir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Kilo vermek için kullanılır.

KEBABE HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Kebabenin; akut faranjit, bel soğukluğu, solunum yolu enfeksiyonu, rinit, bronşit, gastrit ve ülser gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

Kebabe Bitkisi Nasıl Kullanılır?

Kebabe bitkisinin meyvelerini kurutup toz haline getirdikten sonra dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çiğnenirse ses kısıklıklarını giderir. Çayını da tüketebilirsiniz. Ezildikten sonra bal ile karıştırılıp tüketilir.

Kebabe Çayı Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

5 gram kebabe otu

1 bardak su

Hazırlanışı;

5 gram kebabe bitkisini, 1 su bardağı su içerisinde 4 dakika boyunca kaynatın ve ardından 1 dakika demlenmesi bekleyin ve ardından için. Kebabe çayı gün boyu en fazla 2 fincan tüketilebilir.

Kebabe otunun kullanım şekli

Astım :

Birkaç adet kebabe bitkisi alın ve iyice parçalayın. Bir sigara kağıdına sararak günde bir kez sigara şeklinde için.

Bronşit :

Kebabe bitkisini yakarak dumanını günde bir kez içinize çekin.

Saman Nezlesi :

Kebabe bitkisinin parçalarını yakarak dumanını içinize çekin.

Öksürük :

Birkaç kebabe bitkisini kavurun ve havanda toz haline getirin. Günde üç kez bala karıştırarak veya ılık su ile birlikte tüketin.

Boğaz Ağrısı :

Birkaç kebabe bitkisini kavurun ve havanda toz haline getirin. Günde iki kez balla bir kaşık olarak tüketin.

Ses kısıklığı :

Birkaç kebabe bitkisini kavurun ve havanda toz haline getirin. Bir bardak sıcak sütte bir tutam karıştırın ve her gece için.

Hazımsızlık :

Yarım çay kaşığı kebabe bitkisini bir bardak ılık suda 5 dakika bekletin. Günde iki kez için.

Ağız kokusu :

Bir bardak hafif ılık su alın. 5 damla kebabe yağı ekleyin. Günde iki veya üç kez bununla ağzınızı çalkalayın.

Bronşit :

Eşit miktarda kebabe otu ve tarçın alın . Onları toz haline getirin. Bir bardak suya bir tutam toz koyun ve 5 dakika bekletin. Her gün için.

Öksürük :

Her birinden birer tutam, olma üzere kebabe otu ve tarçın tozu alın. Bir bardak suda 2-3 dakika bekletin. Günde bir kez tüketin.

Kebabe Otunun Yan Etkileri Nelerdir?

Fazlası kullanıldığı takdirde yan etkilerinin oluşabileceğini unutmamalısınız. Eğer fazla dozda kullanırsanız karaciğerinizi ve diğer organlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Olumsuz yan etkilerden kaçınmak için günde maksimum 10 gram dozu aşmaktan kaçının. Yan etkiler baş ağrısı, anksiyete, kusma, idrar yolu tahrişi, böbrek ve mesane ağrısı, ishal ve deri döküntülerini içerebilir.