KDV ve emlak vergisi muafiyeti var! Devlet, Hazine'ye ait 2 tarla ve 1 arsayı satışa çıkardı

Devlet, Bursa'da Hazine'ye ait imarlı 2 arsa ve tarlayı toplam 10 milyon 936 bin 500 TL taban bedel üzerinden satışa çıkardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Dairesi aracılığıyla satışa çıkarılan devletin çifte yeri Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Çevre Otoyolu’nun yakınında bulunuyor.

Osmangazi ilçesi, Demirtaş Dumlupınar'da bulunan 2 bin 695 metrekare arsanın değeri 5 milyon 390 bin 500 TL ve 8 bin 531 metrekare tarlanın değeri ise 5 milyon 546 bin TL olarak belirlendi.

Hektar başına 50 nüfus yerleşebilecek

Satışa çıkarılan 2 arsa ve tarlanın ihalesine katılabilmek için ise geçici teminat yatırılması şartı bulunuyor. Arsalar için belirlenen geçici teminat miktarı 539 bin 50 TL; tarla için belirlenen geçici teminat miktarı ise 554 bin 600 TL tutarında. Satışa çıkarılan 2 bin 695 metrekarelik arsalar, yürürlükteki 1/1000 ölçekteki uygulama imar planına göre "konut dışı kentsel çalışma alanı" kapsamında bulunurken; 8 bin 531 metrekarelik tarla ise, yürürlükteki 1/5000 ölçekteki nazım imar planına göre hektar başına 50 kişi nüfus yoğunluğuna dayalı olarak, öneri "konut alanı" kapsamında yer alıyor.

Satışlar 29 Eylül'de

Bahsi geçen 2 arsa ve tarlanın satış ihaleleri ise açık teklif alma yöntemine dayalı olarak, 29 Eylül 2020 tarihinde Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü’nde düzenlenecek olan ihale programıyla gerçekleştirilecek.

Vergiden 5 yıl muafiyet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Hazine’ye ait yer satışlarında, 2 yıl vadeli taksitlendirme, KDV muafiyeti ve Emlak Vergisi’nden 5 yıl muafiyet bulunuyor.