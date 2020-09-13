  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KDV ve emlak vergisi muafiyeti var! Devlet, Hazine'ye ait 2 tarla ve 1 arsayı satışa çıkardı
Ekonomi

KDV ve emlak vergisi muafiyeti var! Devlet, Hazine'ye ait 2 tarla ve 1 arsayı satışa çıkardı

Bursa'da devlete ait 2 arsa ve tarla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Milli Emlak Dairesi aracılığıyla toplam 10 milyon 936 bin 500 TL taban bedel üzerinden satışa çıkarıldı. Bakanlığın resmi internet sitesinde Hazine’ye ait yer satışlarında KDV muafiyeti ve Emlak Vergisi’nden 5 yıl muafiyet olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:57:00 -
KDV ve emlak vergisi muafiyeti var! Devlet, Hazine'ye ait 2 tarla ve 1 arsayı satışa çıkardı

Devlet, Bursa'da Hazine'ye ait imarlı 2 arsa ve tarlayı toplam 10 milyon 936 bin 500 TL taban bedel üzerinden satışa çıkardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Dairesi aracılığıyla satışa çıkarılan devletin çifte yeri Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Çevre Otoyolu’nun yakınında bulunuyor.

Osmangazi ilçesi, Demirtaş Dumlupınar'da bulunan 2 bin 695 metrekare arsanın değeri 5 milyon 390 bin 500 TL ve 8 bin 531 metrekare tarlanın değeri ise 5 milyon 546 bin TL olarak belirlendi.

Hektar başına 50 nüfus yerleşebilecek

Satışa çıkarılan 2 arsa ve tarlanın ihalesine katılabilmek için ise geçici teminat yatırılması şartı bulunuyor. Arsalar için belirlenen geçici teminat miktarı 539 bin 50 TL; tarla için belirlenen geçici teminat miktarı ise 554 bin 600 TL tutarında. Satışa çıkarılan 2 bin 695 metrekarelik arsalar, yürürlükteki 1/1000 ölçekteki uygulama imar planına göre "konut dışı kentsel çalışma alanı" kapsamında bulunurken; 8 bin 531 metrekarelik tarla ise, yürürlükteki 1/5000 ölçekteki nazım imar planına göre hektar başına 50 kişi nüfus yoğunluğuna dayalı olarak, öneri "konut alanı" kapsamında yer alıyor.

Satışlar 29 Eylül'de

Bahsi geçen 2 arsa ve tarlanın satış ihaleleri ise açık teklif alma yöntemine dayalı olarak, 29 Eylül 2020 tarihinde Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü’nde düzenlenecek olan ihale programıyla gerçekleştirilecek.

Vergiden 5 yıl muafiyet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Hazine’ye ait yer satışlarında, 2 yıl vadeli taksitlendirme, KDV muafiyeti ve Emlak Vergisi’nden 5 yıl muafiyet bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hah şimdi anlaşıldı

Yanan ormanlar hangi holdinge arsa olarak satılacak
  • Yanıtla
Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik
Medya

Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik

Ahlaksız yayınların yapımcısı Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünde yine rezalet üstü iğrençliklere imza atıldı. ..
Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı
Gündem

Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı

Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarına devam eden MTA Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Oruç Reis'in faaliyetlerine, NATO n..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı