K.Ç.Sinop Spor’dan şirketleşme atağı

Gurbette bulunan Sinopluların kurduğu, 3.Lig’in popüler takımı, K.Ç.Sinop Spor yeni sezon öncesi hareketli günler yaşıyor.

K.Ç.SİNOP SPOR’DA GÜNDEMDE ŞİRKETLEŞME VE GENEL KURUL VAR

K.Ç.Sinop Spor, geçtiğimiz sezon yeni çıktığı 3.Lig 1.Grup’ta orta sıralarda yer aldı. Amatör kümeden itibaren her sene şampiyon olan kulüp, hedeflediği 2.lige yükselmek için şimdiden kolları sıvadı. Sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu, delegelerden yetki alarak, kurumsallaşma ve şirketleşme konusunda genel kurula gitme kararı aldı. Yine kulüp Başkanı Rafet Orhan’da tüm Sinop camiasına seslenerek, belirlenen yüksek hedeflerin gerçekleşmesi için, başta tüm Sinop olmak üzere,herkesin hisse alım sürecine katkı vermesi gerektiğini belirtti.

KULÜP YÖNETİM KURULU SİNOP CAMİASINA YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

K.Ç.Sinop Spor, son gelişmelerle ilgili olarak camiaya yazılı bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Rafet Orhan liderliğinde toplanan yönetim kurulumuz, Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü’nün şirketleşmesi ve yeni spor yasasına göre Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.'nin kurulması, kurulacak Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.'ye Futbol branşının aktif ve pasiflerinin devredilmesi ile ilgili yetki verilmesi gündemiyle genel kurul toplantısının yapılması hususunda karara varmıştır." denildi.



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AMATÖR KÜMEDEN PROFESYONELLİĞE YÜKSELME VE TESİSLEŞME BAŞARISI

Açıklamanın devamında, ”Kuruluşundan bu yana Küçükçekmece Sinop Spor Kulübümüze üye, yönetim kurulu,başkan, taraftar ve gönüldaş olarak destek vermiş kıymetli hemşehrilerimiz, sevgili dostlarımız!

47 yıllık mazisinde nice başarılara imza atmış bir kulüp olarak, son yıllarda hedefimizi profesyonel lig olarak belirledik ve amatör kümede üst üste şampiyonluklar yaşayarak 3.lige çıktık.

Profesyonel lig ile birlikte daha yeni başlıyoruz dedik ve ilk yılımızda kurumsallaşma yolunda önemli adımlar attık.

* Tesisimizi sporcuların sürekli kalabileceği konforlu bir şekilde yeniden yaptık.

* Tesisin teknik altyapısını güçlendirdik.

* Profesyonel takım için olmazsa olmaz otobüsümüzü aldık.

* Maçlarımızı kendi evimizde profesyonel lig standardına sahip bir statta oynamak adına ciddi çaba gösterdik. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi'nin desteği ile İBB tarafından yapılan Halkalı İBB 100.Yıl Stadı ile bu özlemimizi gidermiş olduk.

* Altyapıda U17 kategorisi ile Akademi Ligde başarılı bir sezon geçirdik. Bu yıl bunu genişleterek kulübümüzün bugünü ve geleceğine yönelik önemli kilometre taşlarını döşemeye devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

“K.Ç.SİNOP SPOR HER ZAMAN ŞAMPİYONLUPUN ADAYIDIR.”

Kurulduğu günden beri başarıya koşan K.Ç.Sinop Spor’un,bu sezon yaşadığı olumsuzlukların sıralandığı bildiride, ”Bütün bunları yaparken son 7 yılda sürekli şampiyon olan bir kulübün bu yıl şampiyon olmaması taraftarımızı ve bu armaya gönül veren dostlarımızı, hemşehrilerimizi üzmüş olabilir.Lakin sene başında antrenman yapacak saha ve maç oynayacak stadı, kalacak tesisi ve kendi otobüsü olmayan bir kulüp olarak, bütün bu eksiklerimizi 5-6 ay içinde tamamlayarak, maçlarımızın önemli bir bölümünü dış sahalarda oynamamıza rağmen, play offun kapısından döndük. Taraftarımız ve gönüldaşlarımız metin olsunlar ki kurumsallaşma yolunda eksiklerini tamamlayan bir K.Ç.Sinop Spor, zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır.” vurgusu dikkati çekti.

31 MAYIS’TA YAPILACAK KONGRE ŞÖLENİNE TÜM HERKES DAVETLİ

Her sezona iddialı başlayan K.Ç.Sinop Spor, bu sezona, başta kurumsallaşma ve şirketleşme olmak üzere, tesisleşmenin devamı,alt yapının güçlendirilmesi ve gelirlerinin artırılarak,kalıcı başarıya hazırlanıyor.Bu hedefler için,kulüp açıklamasında, ”Şimdi de yine kurumsallığın önemli bir halkası ve profesyonel ligin yeni spor yasası gereği zorunluluğu haline gelen ve bir önceki genel kurulumuzda aldığımız karar doğrultusunda, ŞİRKETLEŞME sürecinde de son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Şirketleşme usulü %51 kulüp hissesi, %49 şahıs hissesi seklinde gerçekleştirilecektir.31 Mayıs 2024 tarihinde Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde Olağan Genel Kurulumuz yapılacaktır. Bu tarihe kadar eşzamanlı olarak şirket kurulumu süreci de devam etmektedir. Zira Haziran ayı itibariyle önümüzdeki sezonun resmi işlemleri başlamaktadır.” cümleleri öne çıktı.

K.Ç. SİNOP SPOR A.Ş. İÇİN SEN DE DESTEK OL!

K.Ç.Sinop Spor Başkanı Rafet Orhan ve yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklama, ”Bu kapsamda kulübümüze yaklaşık 50 yıldır emek veren tüm başkanlarımızın, yönetim kurulu üyelerimizin, gönüldaşlarımızın şirketleşme sürecinde HİSSE satın alarak kulübümüzün geleceğine da sahip çıkmasını arzu ediyoruz.

Bu durak tarihi bir dönemeçtir. Kulübümüz kurumsal anlamda ya büyüyerek daha ileriye gidecek ve nice sportif başarılara imza atacaktır. Hem Sinoplunun onuru olacak hem de kurumsal yapısı ile yeni imkanlar kazanarak hiç bir zaman sahipsiz kalmayacaktır. Ya da 2.yol olarak küçülerek Amatör liglerde mücadelesine devam edecektir. O nedenle bu sorumluluğu bugüne kadar omuzlarında şanlı bir sekilde taşımış ve adını her yerde onurla söyletmiş olan herkesin bu tarihi dönemeçte sorumluluk almasına ihtiyaç vardır. Zira;

* Bu bir üst lige yükselme meselesi değildir.

* Bu bir şampiyonluk meselesi değildir.

* Kurumsallık ile birlikte o başarılar kendiliğinden gelir elbette.

Bu mesele önemle vurguladığım üzere bulunduğumuz konumu koruma, daha ileriye getirme ve de altlara düşmeme meselesidir. Bu minvalde HİSSE alım sürecine katkı vermenizi, bu sürece katkı verebilecek insanları kapsama dahil etmenizi önemle rica ederiz.

Detaylar ve hisse alımı ile ilgili bilgi almak için yöneticimiz Yasin Şahin ile irtibat kurabilirsiniz.” cümleleri ile son buldu.