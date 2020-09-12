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Eğitim KBÜ’de güz dönemi uzaktan
Eğitim

KBÜ’de güz dönemi uzaktan

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), 2020- 2021 güz döneminde öğretim faaliyetlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütüleceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:36:00 -
KBÜ’de güz dönemi uzaktan

Sinop Üniversitesinde ise lisansüstü programlarındaki tüm dersler ile İlahiyat birinci sınıfındaki Arapça, Kur’an ve Osmanlıca derslerinin yanı sıra Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı 1 ve 2. sınıftaki tüm derslerin yüz yüze verilmesine, bunlar dışındaki diğer bölüm ve derslerin uzaktan eğitim sistemiyle yapılmasına karar verildi.

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