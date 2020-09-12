KBÜ’de güz dönemi uzaktan

Sinop Üniversitesinde ise lisansüstü programlarındaki tüm dersler ile İlahiyat birinci sınıfındaki Arapça, Kur’an ve Osmanlıca derslerinin yanı sıra Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı 1 ve 2. sınıftaki tüm derslerin yüz yüze verilmesine, bunlar dışındaki diğer bölüm ve derslerin uzaktan eğitim sistemiyle yapılmasına karar verildi.