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Dünya Kazıyı yapanlar heyecandan yerinde duramadı! Topraktan dünyanın en büyük canlısı çıktı
Dünya

Kazıyı yapanlar heyecandan yerinde duramadı! Topraktan dünyanın en büyük canlısı çıktı

Bilim insanları tarafından Alpler'de gerçekleştirilen kazı sonucunda dünyanın en büyük canlısı olduğu tahmin edilen 205 milyon yıllık hayvan fosiline rastlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 14:17:00 - 2022-04-28 14:18:57
Kazıyı yapanlar heyecandan yerinde duramadı! Topraktan dünyanın en büyük canlısı çıktı

Bilim insanları tarafından Alpler'de gerçekleştirilen kazı sonucunda dünyanın en büyük canlısı olduğu tahmin edilen 205 milyon yıllık hayvan fosiline rastlandı.

Alpler'de çalışmalarına devam eden bilim insanları, tarihe geçecek bir keşfe imza attı. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen kazıda 205 milyon yaşında deniz canlısı çıkarıldı.

Balinalardan Bile Daha Büyük

Bilim insanları tarafından keşfedilen hayvanın devasa bir boyutta olduğu ve dünyanın en büyük balinalarından bile daha büyük olduğu belirlendi.

Araştırmayı Yapanlar Bile Heyecan İçinde

Ekip üyeleri arasında yer alan Zürih Üniversitesi Paleontoloji Enstitüsü ve Müzesi'nden emekli Dr. Heinz Furrer, "Bu çok büyük bir keşif. Resmen heyecandan yerimizde duramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bonn Üniversitesi'nden baş yazar Dr. Martin Sandler ise, "Belki buzulların altında gizlenmiş dev deniz canlılarının daha fazla kalıntısı vardır" diye konuştu.

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