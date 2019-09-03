Kazım Güleçyüz Yeni Asya Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı mı? Kazım Güleçyüz kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti muhalif kimliğiyle bilinen Yeni Asya Gazetesi’nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uzun yıllardır Yeni Asya Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Kazım Güleçyüz görevden alındı. Peki Kazım Güleçyüz Yeni Asya Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı mı?

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün gazetedeki genel yayın yönetmenliği görevine yazılarıyla birlikte son verildiği öğrenildi. Yeni Asya Gazetesinin yeni künyesinde genel yayın yönetmenliği görevi yer almazken, Mustafa Döküler’in emekliliğiyle boşalan genel yayın koordinatörlüğüne ise, Yeni Asya’nın yıllarca yazı işleri müdürlüğünü yapmış olan Recep Bozdağ getirildi. Güncellenen künyede Genel Müdür ise Ramazan Bayram oldu. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Halil İbrahim Özdabak yer aldığı görülüyor.

Kazım Güleçyüz kimdir?

1959 Kütahya doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Fakülteye girdiği yıl Yeni Asya Yayınlarında çalışmaya başladı. Yayınevinin çıkardığı çok sayıda kitabın editörlüğünü yaptı. Bu görevini sürdürürken, 1984-92 yılları arasında, aylık Köprü dergisinin sorumluluğunu üstlendi. 1988 yılı başından itibaren yayına başlayan Bizim Aile dergisinin kurucu editörü oldu. 1992 yılından bu yana Yeni Asya Gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği ve Başyazarlığı görevlerini yürütüyordu.