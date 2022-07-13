  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kazayla kendini vuran adam hastanede öldü
Yerel

Kazayla kendini vuran adam hastanede öldü

Karabük'te kazayla tüfekle kendini vuran yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 21:13:00 - 2022-07-13 21:13:37
Kazayla kendini vuran adam hastanede öldü

Karabük'te kazayla tüfekle kendini vuran yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 3 gün önce Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Osman Yardibi (70) isimli şahıs taburede oturduğu sırada eline aldığı kurulu havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23