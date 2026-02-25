  • İSTANBUL
Kazaya kalan oruç ne zamana kadar tutulmalı?

Sağlık sorunları, yolculuk ya da özel haller sebebiyle tutulamayan oruçlar ne zamana kadar kaza edilmeli? Ramazan sonrası borç kalan günler için süre var mı?

Ramazan ayında çeşitli mazeretlerle oruç tutamayan ya da başladığı halde bozmak zorunda kalan kişiler, kaza oruçlarını ne zamana kadar tutmaları gerektiğini merak ediyor. “Bir sonraki Ramazan’a kadar mı?”, “Hemen mi tutulmalı?” soruları bu dönemde sıkça araştırılıyor. İşte, detaylar…

 

Kazaya kalan oruç ne zamana kadar tutulmalı?

Din İşleri Yüksek Kurulu açıklaması:

Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” (el-Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının peş peşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez.

 

Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan Bayramı’nın birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir. (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]; Müslim, Sıyâm, 138-139 [1137-1138])

 

Hanefîlere göre, Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmaya çalışılmalıdır. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/104) Şâfiîlere göre ise bir Ramazan’da kazaya kalmış orucun, gelecek Ramazan’a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan’ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar. (Nevevî, el-Mecmû’, 6/364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/175)

