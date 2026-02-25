  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan'da 'ucuz et' vurgunu! Eş-dost seferberliği rafları kuruttu: İhtiyaç sahibi değil, stokçu kazanıyor Dünyanın en zengin 5 ailesinin asla yemediği o yemek! CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı Milyarder kadın, tüm altınlarını çöplüğe gömdü! CHP’li Sarıyer’de rüşvet çarkı deşifre oldu: Kültür merkezi değil, soygun merkezi! Müjdat Gezen’den 2.5 milyon TL rüşvet istediler Dünyanın gözü Türk eriğinde: Kilogramı 500 dolar! Muhalif korodan tanıdık nakarat Orta Doğu'da askeri hareketlilik: ABD'den İran kuşatması Putin’den Türkiye'ye sabotaj uyarısı Petrol piyasasında ABD ve İran gerilimi: Fiyatlar yedi ayın zirvesinde O ülke üniversite mezunu bir Türk'ü ülkenin başına kral olarak geçirmek istiyor!
Gündem Osman Gökçek’ten CHP’ye Çıplak Semazen Tepkisi: ‘Bu Rezillik Size Batmadı mı?’
Gündem

Osman Gökçek’ten CHP’ye Çıplak Semazen Tepkisi: ‘Bu Rezillik Size Batmadı mı?’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, katıldığı canlı yayında CHP belediyeciliğinin ve zihniyetinin geldiği son noktayı "Çıplak Semazen" skandalı üzerinden yerin dibine soktu. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’e yönelik başlatılan linç kampanyasına sert tepki gösteren Gökçek, manevi değerlerimize saldıran ama rezilliklere alkış tutan zihniyete adeta ders verdi.

"Rezil Görüntüler Size Batmadı mı?"

Geçtiğimiz dönemde CHP’li belediyelerin organizasyonlarında sahneye çıkarılan "çıplak semazen" görüntülerine atıfta bulunan Gökçek, bu görüntülere ses çıkarmayanların bugün okullardaki dini etkinliklerden rahatsız olmasını "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi. Gökçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tam destek vererek şunları söyledi:

"Şu rezil görüntüler size batmadı, çocukların Ramazan ayında yaptığı etkinlik sizi rahatsız etti öyle mi? Mevlevi geleneğini, o mübarek semahı çıplak bir adama yaptırarak ayağa düşüren bu rezil görüntü CHP’nin gerçek görüntüsüdür!"

İlahiye Saldıranlara Sert Tepki

Ramazan ayında okullarda ilahi okuyan çocukları dini değerleri yaşatmaya çalışanları hedef alan kesimlere seslenen Osman Gökçek, bu çevrelerin derdinin "laiklik" değil, doğrudan İslam olduğunu vurguladı. Kendi çocuklarının milli ve manevi değerlerle büyümesinden korkanların, "sanat" adı altında yapılan her türlü ahlaksızlığa sustuğunu belirten Gökçek şöyle devam etti:

"Çocuklar okulda ilahi okudu diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bu çıplak rezilliğe neden suskun kalıyor? Sizin derdiniz çocuklar değil, sizin derdiniz bu milletin inancıyla!"

MEB Yusuf Tekin'e Tam Destek: "Yanındayız!"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerli ve milli müfredat adımlarını ve dini değerlere sahip çıkmasını hazmedemeyen CHP ve yandaşlarına karşı Bakan Yusuf Tekin’in arkasında olduklarını belirten Osman Gökçek, halkın bu karanlık zihniyeti gördüğünü ifade etti. Gökçek, "Milletimiz kimin maneviyatla, kimin ahlaksızlıkla yürüdüğünü çok iyi biliyor," diyerek sözlerini noktaladı.

Kırka’da Ramazan neşesi: Camiler çocuk açtı
Kırka’da Ramazan neşesi: Camiler çocuk açtı

Gündem

Kırka’da Ramazan neşesi: Camiler çocuk açtı

Çorum’da "Geleneksel Ramazan Akşamları" Başladı
Çorum’da “Geleneksel Ramazan Akşamları” Başladı

Oruç

Çorum’da “Geleneksel Ramazan Akşamları” Başladı

Ramazanda zekât toplayan Müslümanlar darp edildi!
Ramazanda zekât toplayan Müslümanlar darp edildi!

Dünya

Ramazanda zekât toplayan Müslümanlar darp edildi!

Ramazanda bu hatayı yapan yanıyor! İşte kabızlığın sebebi
Ramazanda bu hatayı yapan yanıyor! İşte kabızlığın sebebi

Sağlık

Ramazanda bu hatayı yapan yanıyor! İşte kabızlığın sebebi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Koparan

Kokuşmuş zihniyet' Türkiye'de boru çaldigı müddetçe, ABD' de, Ortaya çıkan küçük çocuklara yönelik sapıklık Epstein olaylarının benzerlerinden daha fazlası nın görünmesi kaçınılmaz..!

HİZİPSAVAR

osman cım onlar bunu yerin dibine değil cenetelerine iltifat saydıalr. ışıklar içinde uyuyacakalr biraz sıcak olacak ama durma devam et yakıcı ışık siiz bekliyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23