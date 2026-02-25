Osman Gökçek’ten CHP’ye Çıplak Semazen Tepkisi: ‘Bu Rezillik Size Batmadı mı?’

"Rezil Görüntüler Size Batmadı mı?"

Geçtiğimiz dönemde CHP’li belediyelerin organizasyonlarında sahneye çıkarılan "çıplak semazen" görüntülerine atıfta bulunan Gökçek, bu görüntülere ses çıkarmayanların bugün okullardaki dini etkinliklerden rahatsız olmasını "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi. Gökçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tam destek vererek şunları söyledi:

"Şu rezil görüntüler size batmadı, çocukların Ramazan ayında yaptığı etkinlik sizi rahatsız etti öyle mi? Mevlevi geleneğini, o mübarek semahı çıplak bir adama yaptırarak ayağa düşüren bu rezil görüntü CHP’nin gerçek görüntüsüdür!"

İlahiye Saldıranlara Sert Tepki

Ramazan ayında okullarda ilahi okuyan çocukları dini değerleri yaşatmaya çalışanları hedef alan kesimlere seslenen Osman Gökçek, bu çevrelerin derdinin "laiklik" değil, doğrudan İslam olduğunu vurguladı. Kendi çocuklarının milli ve manevi değerlerle büyümesinden korkanların, "sanat" adı altında yapılan her türlü ahlaksızlığa sustuğunu belirten Gökçek şöyle devam etti:

"Çocuklar okulda ilahi okudu diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bu çıplak rezilliğe neden suskun kalıyor? Sizin derdiniz çocuklar değil, sizin derdiniz bu milletin inancıyla!"

MEB Yusuf Tekin'e Tam Destek: "Yanındayız!"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerli ve milli müfredat adımlarını ve dini değerlere sahip çıkmasını hazmedemeyen CHP ve yandaşlarına karşı Bakan Yusuf Tekin’in arkasında olduklarını belirten Osman Gökçek, halkın bu karanlık zihniyeti gördüğünü ifade etti. Gökçek, "Milletimiz kimin maneviyatla, kimin ahlaksızlıkla yürüdüğünü çok iyi biliyor," diyerek sözlerini noktaladı.