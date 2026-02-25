  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Yahudinin ampulünü patlatsalar Başbakan ayaklarına koşardı! Saldırı İslam’a ve Müslüman’a olunca tüm Almanya sus pus!

Almanya’da bazı kesimlerin İslam ve Müslüman karşıtlığı bir türlü engellenemezken bu konuda Alman siyasilerin iki yüzlülüğü de gram eksilmiyor. Kutsal bir günlerinde Yahudilerin kazara bir ampulleri patlasa bütün siyasilerin olay yerine koşacağı Almanya’da Ramazan ayı için ışıklandırılan bir alanın gün aşırı saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Almanya’nın  Baden-Württemberg eyaletinin Freiburg kentinde Müslümanlara saygı için ramazan ışıklandırılması yapılan bir alanın gün aşırı saldırılara maruz kaldığı ortaya çıktı. Freiburg Polisinden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin 21 Şubat’ta Betzenhauser Tor Meydanı’nda ramazan vesilesiyle kurulan ışıklandırmanın kablolarını kestiği ve yakalanamadığı, aynı ışıklandırmanın bu kez 22 Şubat’ta 3 kişi tarafından pankartla kapatıldığı ve polisin pankarta el koyduğu aktarıldı.

Aşırı sağcı "Kimlikçi Hareket"in, 22 Şubat’taki saldırıyı üstlendiği ileri sürülürken siyasilerin konu İslam ve Müslüman düşmanlığı olduğunda anında ortadan kaybolması tepki çekti.

Sadece Freiburg Belediye Başkanı Martin Horn bir açıklama yaparak ramazan ışıklandırmasına yönelik saldırılara tepki gösterdi. Horn, "Bu tahribatı şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler toplumu bölmeyi amaçlıyor, ancak biz buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Yorumlar

Ali Dinar

Şu an israile gizli ve alenen en büyük destek İNGİLTERE VE ALMANYA , busiyonistler müslümanın oldugu yere korku salıp susturmaya calışma takdiği. UnutmayınAlmanya hiristiyan halkı bu korkuyu size yıllar önce verdiler sindiniz. Ama sıra sizede gelecek bu siyonistler kiliseyede saldırdı yıktı ve yine yeniden size saldıracak. Alman halkı da uyanmalı. Unutmayım ehli sünnet Müslüman girdiği yere huzur üretim mutluluk verir.
