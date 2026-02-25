Yahudinin ampulünü patlatsalar Başbakan ayaklarına koşardı! Saldırı İslam’a ve Müslüman’a olunca tüm Almanya sus pus!

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Freiburg kentinde Müslümanlara saygı için ramazan ışıklandırılması yapılan bir alanın gün aşırı saldırılara maruz kaldığı ortaya çıktı. Freiburg Polisinden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin 21 Şubat’ta Betzenhauser Tor Meydanı’nda ramazan vesilesiyle kurulan ışıklandırmanın kablolarını kestiği ve yakalanamadığı, aynı ışıklandırmanın bu kez 22 Şubat’ta 3 kişi tarafından pankartla kapatıldığı ve polisin pankarta el koyduğu aktarıldı.

Aşırı sağcı "Kimlikçi Hareket"in, 22 Şubat’taki saldırıyı üstlendiği ileri sürülürken siyasilerin konu İslam ve Müslüman düşmanlığı olduğunda anında ortadan kaybolması tepki çekti.

Sadece Freiburg Belediye Başkanı Martin Horn bir açıklama yaparak ramazan ışıklandırmasına yönelik saldırılara tepki gösterdi. Horn, "Bu tahribatı şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler toplumu bölmeyi amaçlıyor, ancak biz buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.