İsrailli Gazeteci Meseleyi Anlamış: Erdoğan Yeni Bir OSMANLI Kuruyor!

"Artık Suriye Diye Bir Yer Yok, Karşımızdaki Güç Türkiye!"

İsrailli gazeteci, Orta Doğu’daki dengelerin tamamen değiştiğini vurgularken, İsrail’in asıl çekincesinin Suriye değil, Türkiye’nin bu topraklardaki varlığı olduğunu belirtti. Suriye’nin artık sadece bir paravandan ibaret olduğunu söyleyen gazeteci, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bence artık bir 'Suriye' kalmadı. Bu sadece bir paravan. Karşımızdaki asıl güç Türkiye'dir. Erdoğan, gelecekteki bir OSMANLI İmparatorluğu'nun temellerini atıyor ve ilk adımlarını gerçekleştiriyor."

"Erdoğan Bunu Hem Söylüyor Hem de Yapıyor!"

Başkan Erdoğan’ın jeostratejik hamlelerini ve askeri gücünü hayranlıkla karışık bir korkuyla anlatan İsrailli kalem, Türkiye'nin NATO üyesi olarak sahip olduğu askeri kapasitenin altını çizdi. Erdoğan'ın ideolojik köklerine ve Müslüman Kardeşler'e olan desteğine dikkat çeken gazeteci, bu vizyonun sadece sözde kalmadığını belirtti:

Jeostratejik Güç: "Türkiye çok büyük bir ülke ve coğrafi konumu açısından çok önemli bir noktada."

"Askeri güç açısından son derece yetenekli." Küresel Müdahale: "Kendisini Libya'da, Sudan'da ve Afrika'nın pek çok yerinde konumlandırıyor. Bunu hem konuşmalarında söylüyor hem de eylemleriyle gösteriyor."

Siyonistlerin Korkusu: OSMANLI Ruhu Geri Dönüyor!

Haberin can alıcı noktası ise İsrailli gazetecinin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki kalıcı varlığına dair tespiti oldu. Beşar Esad’ın İsrail’e laf edip Türkiye’nin kuzeydeki varlığına ses çıkaramamasına şaşıran gazeteci, Türkiye’nin orada "kısa bir süreliğine değil, oldukça uzun bir süredir" bulunduğunu hatırlatarak, BÜYÜK TÜRKİYE idealinin bölgeyi nasıl kuşattığını tescilledi.