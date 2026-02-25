Japonların uçan arabası ilk kez havalandı: Özellikleri belli oldu
Teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak "uçan araba" hayali gerçek oluyor. Japon teknoloji girişimi SkyDrive, "SD-05" modeliyle Tokyo Körfezi üzerinde ilk gövde gösterisini yaptı. 12 motorlu devrimsel tasarımıyla dikey kalkış yapabilen araç, 2028’de ticari seferlere başlamaya hazırlanıyor. Hedef ise net: 2030’dan sonra taksi ücretinden daha ucuza uçuş! Peki bu uçan arabanın özellikleri neler? İşte o detaylar…
Kadim medeniyetlerin hayallerini süsleyen "uçan araçlar", Japon mühendisliğiyle somut bir gerçeğe dönüşüyor. Japonya merkezli SkyDrive Inc., dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) yeni nesil aracı SD-05’i Tokyo semalarında başarıyla havalandırdı. Tokyo Körfezi üzerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3,5 dakika süren tarihi uçuş, ulaşımın geleceğine dair önemli bir eşiğin aşıldığını tüm dünyaya ilan etti.
Japonya merkezli teknoloji girişim şirketi SkyDrive Inc., 2028 yılında ülkedeki ticari operasyonlarına başlaması hedeflenen uçan arabasının Tokyo'daki ilk gösteri uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini duyurdu.
Japonya merkezli teknoloji girişim şirketi SkyDrive Inc., geliştirdiği "SD-05" model uçan arabayı, Tokyo Big Sight Fuar Merkezi'nde yapılan gösteri uçuşunda görücüye çıkardı. Firmadan yapılan açıklamaya göre; 2028 yılında ülkedeki ticari operasyonlarına başlaması hedeflenen uçan araba Tokyo Körfezi üzerinde yaklaşık 3 buçuk dakika boyunca uçarak 150 metrelik bir mesafe katetti. Bir pilot ve 2 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan "SD-05"in gösteri uçuşu, güvenlik protokolleri kapsamında uzaktan kumanda ile ve insansız modda gerçekleştirildi.
“ULAŞIM ÜCRETLERİNİ DÜŞÜREBİLİR”
SkyDrive CEO'su Tomohiro Fukuzawa, "SD-05" model uçan arabanın ilk olarak ticari kullanıma sunulmasının planlandığını belirterek, "2030'dan sonra ulaşım ücretleri taksi yolculuğunun yarısına, hatta daha da azına inebilir" dedi. Uçan arabanın geleneksel taksilere kıyasla büyük hız avantajı sağlayacağını vurgulayan Fukuzawa, "Bu hız ve zaman tasarrufu göz önüne alındığında, insanların fiyatlandırmanın yalnızca biraz daha yüksek olduğunu düşüneceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) bir hava aracı olarak öne çıkan "SD-05", 12 bağımsız elektrikli motordan güç alıyor. Araca yüksek hassasiyetli uçuş kontrolü kazandıran bu tasarım, 180 derecelik dönüş manevralarını mümkün kılıyor. 15 ila 40 kilometre arasında menzile sahip olan "SD-05"in, geleneksel helikopterlere kıyasla daha dar alanlara iniş yapabilmesi nedeniyle şehir içi hava ulaşımında önemli bir alternatif olarak öne çıkabileceği belirtiliyor.
İLK KEZ OSAKA EXPO FUARINDA GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞTI
SkyDrive, "SD-05" modelinin ilk gösteri uçuşunu geçen yıl Osaka EXPO 2025 fuarında gerçekleştirmişti. İnsansız olarak 4 metre yükselen uçan araba, 50 metre mesafe kat ederek 3 dakika boyunca havada kalmıştı.
Gündem
Türk savunma sanayisinde 2026 yılı hedefleri: KAAN seri üretime geçiyor, KIZILELMA göklerle buluşuyor!
Teknoloji
Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor
Gündem
Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha