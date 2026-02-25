  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrol piyasasında ABD ve İran gerilimi: Fiyatlar yedi ayın zirvesinde O ülke üniversite mezunu bir Türk'ü ülkenin başına kral olarak geçirmek istiyor! Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı Sol'un yürek yakan çığlığı: 'Laiklik elden gidiyah!' Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi O camide 1 yıldır ezan okunmuyor! Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" davası! CHP'liler serbest bırakılması için eylem yapmıştı! İçişleri bakanından düşen uçak ile ilgili açıklama ABD'den Orta Doğu'ya dev hava sevkiyatı: 12 adet F-22 İsrail'e konuşlandı Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi!
Teknoloji Japonların uçan arabası ilk kez havalandı: Özellikleri belli oldu
Teknoloji

Japonların uçan arabası ilk kez havalandı: Özellikleri belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak "uçan araba" hayali gerçek oluyor. Japon teknoloji girişimi SkyDrive, "SD-05" modeliyle Tokyo Körfezi üzerinde ilk gövde gösterisini yaptı. 12 motorlu devrimsel tasarımıyla dikey kalkış yapabilen araç, 2028’de ticari seferlere başlamaya hazırlanıyor. Hedef ise net: 2030’dan sonra taksi ücretinden daha ucuza uçuş! Peki bu uçan arabanın özellikleri neler? İşte o detaylar…

Kadim medeniyetlerin hayallerini süsleyen "uçan araçlar", Japon mühendisliğiyle somut bir gerçeğe dönüşüyor. Japonya merkezli SkyDrive Inc., dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) yeni nesil aracı SD-05’i Tokyo semalarında başarıyla havalandırdı. Tokyo Körfezi üzerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3,5 dakika süren tarihi uçuş, ulaşımın geleceğine dair önemli bir eşiğin aşıldığını tüm dünyaya ilan etti.

Japonya merkezli teknoloji girişim şirketi SkyDrive Inc., 2028 yılında ülkedeki ticari operasyonlarına başlaması hedeflenen uçan arabasının Tokyo'daki ilk gösteri uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini duyurdu.

Japonya merkezli teknoloji girişim şirketi SkyDrive Inc., geliştirdiği "SD-05" model uçan arabayı, Tokyo Big Sight Fuar Merkezi'nde yapılan gösteri uçuşunda görücüye çıkardı. Firmadan yapılan açıklamaya göre; 2028 yılında ülkedeki ticari operasyonlarına başlaması hedeflenen uçan araba Tokyo Körfezi üzerinde yaklaşık 3 buçuk dakika boyunca uçarak 150 metrelik bir mesafe katetti. Bir pilot ve 2 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan "SD-05"in gösteri uçuşu, güvenlik protokolleri kapsamında uzaktan kumanda ile ve insansız modda gerçekleştirildi.

“ULAŞIM ÜCRETLERİNİ DÜŞÜREBİLİR”

SkyDrive CEO'su Tomohiro Fukuzawa, "SD-05" model uçan arabanın ilk olarak ticari kullanıma sunulmasının planlandığını belirterek, "2030'dan sonra ulaşım ücretleri taksi yolculuğunun yarısına, hatta daha da azına inebilir" dedi. Uçan arabanın geleneksel taksilere kıyasla büyük hız avantajı sağlayacağını vurgulayan Fukuzawa, "Bu hız ve zaman tasarrufu göz önüne alındığında, insanların fiyatlandırmanın yalnızca biraz daha yüksek olduğunu düşüneceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) bir hava aracı olarak öne çıkan "SD-05", 12 bağımsız elektrikli motordan güç alıyor. Araca yüksek hassasiyetli uçuş kontrolü kazandıran bu tasarım, 180 derecelik dönüş manevralarını mümkün kılıyor. 15 ila 40 kilometre arasında menzile sahip olan "SD-05"in, geleneksel helikopterlere kıyasla daha dar alanlara iniş yapabilmesi nedeniyle şehir içi hava ulaşımında önemli bir alternatif olarak öne çıkabileceği belirtiliyor.

İLK KEZ OSAKA EXPO FUARINDA GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞTI

SkyDrive, "SD-05" modelinin ilk gösteri uçuşunu geçen yıl Osaka EXPO 2025 fuarında gerçekleştirmişti. İnsansız olarak 4 metre yükselen uçan araba, 50 metre mesafe kat ederek 3 dakika boyunca havada kalmıştı.

Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı
Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı

Teknoloji

Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı

Türk savunma sanayisinde 2026 yılı hedefleri: KAAN seri üretime geçiyor, KIZILELMA göklerle buluşuyor!
Türk savunma sanayisinde 2026 yılı hedefleri: KAAN seri üretime geçiyor, KIZILELMA göklerle buluşuyor!

Gündem

Türk savunma sanayisinde 2026 yılı hedefleri: KAAN seri üretime geçiyor, KIZILELMA göklerle buluşuyor!

Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor
Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor

Teknoloji

Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor

Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha
Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha

Gündem

Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha

Bu yarışma ile genç mühendisler uzay teknolojilerine hazırlanıyor
Bu yarışma ile genç mühendisler uzay teknolojilerine hazırlanıyor

Teknoloji

Bu yarışma ile genç mühendisler uzay teknolojilerine hazırlanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ne arabası?

dron uçan araba mı oldu şimdi de?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23