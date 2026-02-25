Milyar dolarlık roket rampadan indirildi: Fırlatma ertelendi
İnsanlığı yarım asır sonra yeniden Ay yörüngesine taşıyacak olan dev Artemis II roketi, son düzlükte teknik bir engelle karşılaştı. NASA, 98 metrelik Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin üst aşamasında tespit edilen "helyum tıkanıklığı" nedeniyle fırlatmayı erteledi. Dev roket, rampa üzerinden alınarak onarım için titizlikle Araç Montaj Binası’na (VAB) geri çekiliyor. Mart ayı için planlanan tarihi randevu, güvenlik gerekçesiyle Nisan ayına ötelendi.