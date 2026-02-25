  • İSTANBUL
Milyar dolarlık roket rampadan indirildi: Fırlatma ertelendi
Giriş Tarihi:

Milyar dolarlık roket rampadan indirildi: Fırlatma ertelendi

İnsanlığı yarım asır sonra yeniden Ay yörüngesine taşıyacak olan dev Artemis II roketi, son düzlükte teknik bir engelle karşılaştı. NASA, 98 metrelik Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin üst aşamasında tespit edilen "helyum tıkanıklığı" nedeniyle fırlatmayı erteledi. Dev roket, rampa üzerinden alınarak onarım için titizlikle Araç Montaj Binası’na (VAB) geri çekiliyor. Mart ayı için planlanan tarihi randevu, güvenlik gerekçesiyle Nisan ayına ötelendi.

#1
Foto - Milyar dolarlık roket rampadan indirildi: Fırlatma ertelendi

NASA, devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini teknik sorunlar nedeniyle onarım için hangara geri çekme kararı aldı. Bu hamle, dört astronotu Ay yörüngesine taşıyacak olan Artemis II görevinin Mart ayında gerçekleştirilme ihtimalini ortadan kaldırdı.

#2
Foto - Milyar dolarlık roket rampadan indirildi: Fırlatma ertelendi

Ocak ortasından bu yana Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatma rampasında bekleyen 98 metre uzunluğundaki roketin üst aşamasında, helyum akışını engelleyen bir tıkanıklık tespit edildi. Mühendisler, sorunun kaynağını belirlemek ve gerekli onarımları yapmak için roketin hangara alınması gerektiğini bildirdi.

#3
Foto - Milyar dolarlık roket rampadan indirildi: Fırlatma ertelendi

FIRLATMAY İÇİN YENİ HEDEF NİSAN AYI: NASA yetkilileri, Artemis II misyonunun fırlatma tarihinin en erken Nisan ayına ertelendiğini, ancak kesin takvimin onarım sürecine bağlı olacağını açıkladı. NASA Yöneticisi Jared Isaacman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ekibin yoğun çalışmalarına rağmen yaşanan bu gelişmenin üzüntü verici olduğunu ancak güvenliğin öncelikli olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Milyar dolarlık roket rampadan indirildi: Fırlatma ertelendi

Roketin yaklaşık 6,5 kilometrelik hangara dönüş yolculuğu oldukça titiz bir operasyon gerektiriyor. Yaklaşık 5 milyon kilogram ağırlığındaki roket ve üzerindeki Orion kapsülü, "crawler-transporter" adı verilen devasa bir taşıma platformuyla saatte yaklaşık 1,6 kilometre hızla hareket ettirilecek. 12 saat sürmesi beklenen bu yolculuğun ardından roket, Araç Montaj Binası'na (VAB) ulaştırılacak.

#5
Foto - Milyar dolarlık roket rampadan indirildi: Fırlatma ertelendi

HANGARDA GENİŞ KAPSAMLI BAKIM YAPILACAK Roket hangara ulaştığında mühendisler, helyum akışındaki tıkanıklığı gidermenin yanı sıra diğer bakım işlemlerini de gerçekleştirecek. NASA, bu süreçte roketin üst aşamasındaki bataryaların ve uçuş sonlandırma sistemi gibi kritik güvenlik mekanizmalarının da test edilip yenileneceğini duyurdu.

