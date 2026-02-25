  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Gözünü vatandaşın fitresine dikti
Gündem

Gözünü vatandaşın fitresine dikti

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gözünü vatandaşın fitresine dikti

Her fırsatta emeklilere et desteği, çiftçilere tohumluk yardımı yaptığını vurgulayan, Ankaralının parasıyla yapılan sosyal yardımları kendi hanesine yazdırmaya çalışan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, rahmet ayı ramazanın gelişiyle birlikte gözünü zenginlerin cebine dikti. Adrese teslim ihalelerle, ballı konserlerle ve ışıkçılara verdiği günlük 100 bin TL yevmiyelerle ABB’nin parasını buhar eden Yavaş, düzenlediği “fidye ver” kampanyasıyla halktan sadaka dilenmeye başladı.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Din düşmanlarının bayraktarı CHP’den seçilen Mansur Yavaş’ın ABB’si, ramazan ayı kapsamında başlattığı “Fitre/Fidye Ver”, “Koli Ver” ve “Su Ver” kampanyalarıyla mütedeyyin Ankaralılardan para topluyor. Ramazan’ın ilk haftasında 5 bine yakın fitre/fidye ABB’ye ödenirken, bunların maddi değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lirayı buldu. Toplanan koli sayısı bin 200’e, maddi değeri ise 1 buçuk milyon liraya ulaştı.

OKUL ETKİNLİĞİNE ÇAĞ DIŞI DİYENE BAK

 

Manevi sömürüyü Akit’e değerlendiren AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, şunları söyledi: “İnsanlarımızın dini ve insani duygularının istismar edilmemesi lazım. Ramazan ayı dolayısıyla okullarda ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmesine çağ dışı diyen CHP yönetimindeki belediyelerin bu tarz ibadetler üzerinden kampanyalar düzenlemesi, bunu bir de halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyeti gibi siyasetin ranta çevirmeye çalışması doğru bir tutum değil.”

ESKİ CHP ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR

 

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da şunları dile getirdi: “Tıpkı kurbanı hakir görenlerin derileri ranta çevirmesi gibi. Bir taraftan okul etkinliğine karşı çıkarlarken diğer yandan belediyeler vasıtasıyla Müslüman vatandaşlardan fitre zekatını sömüreceksin. Eski Türkiye’deki zihniyetin aynısı. Hadise denilen şarkıcı da UNİCEF’e yardım toplamak için ülkemizi Afrika ülkeleri ile bir tutmaya kalkıyor.”

ABB KİMLİK SORUNU YAŞAMAKTA

DİN-BİR-SEN Başkanı Yusuf Özdemir de, şunları ifade etti: “Kimlik sorunu yaşayan ABB toplumun manevi dokusundan yararlanmaya çalışırken, icraatlarında manevi dokuya zarar veren bir yaklaşım sergilemektedir. Mansur Yavaş, 7 yıldır Ankaralılara dişe dokunur, göze görünür hizmet sunamamıştır. Halka verecekleri cevap kalmayınca, hizmetler aksayınca çözümü din istismarında arıyorlar. Ama şunu unutmasınlar halk gerekli dersi kendilerine verecektir.”

1
Yorumlar

Alı

Bunların yenı numarası bu vatandas tan parayı topla sonrada kendi yapıyormuş gibi reklamını yap aynı durum ıstanbulda da gecerlı beledıyelerı soya soya kasada Para kalmamıs ıs buralara gelmıs
