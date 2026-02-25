TEKNOFEST’te yeni yarışma heyecanı

  • İSTANBUL
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Maden Teknolojileri Yarışması, madencilik sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırmayı, otonom üretim sistemlerini yaygınlaştırmayı ve yerli mühendislik çözümlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2026 yılında teknoloji yarışmalarına yepyeni bir başlık daha ekliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Maden Teknolojileri Yarışması, madencilik sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırmayı, otonom üretim sistemlerini yaygınlaştırmayı ve yerli mühendislik çözümlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2026 yılında teknoloji yarışmalarına yepyeni bir başlık daha ekliyor. Yürütücülüğünü Türk Altın İşletmeleri AŞ’nin üstlendiği yarışma; nadir toprak elementleri, lityum ve bor gibi kritik hammaddelerde dışa bağımlılığı azaltacak, çevre dostu ve yüksek katma değerli milli teknolojilerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Genç mühendisleri bu dönüşümün merkezine yerleştiren yarışma, madenciliği yalnızca bir çıkarım faaliyeti değil; ileri teknoloji, yapay zeka ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden tanımlanan stratejik bir alan olarak konumlandırıyor.

Yarışma kapsamında katılımcılardan; ileri cevher işleme teknolojileri, yerli yazılım ile tasarlanmış arama, izleme ve ölçme sistemleri, otonom madencilik uygulamaları, yapay zekâ entegrasyonu, iş güvenliği çözümleri ve çevreye duyarlı üretim modelleri üzerine projeler geliştirmeleri bekleniyor. Stratejik madenlerin uç ürüne dönüştürülmesinden akıllı ve otonom maden araçlarına, yapay zekâ destekli planlama yazılımlarından atık ve e-atıklardan değerli metal geri kazanımına kadar geniş bir vizyon sunan yarışma; sürdürülebilir su yönetimi ve rehabilitasyon çözümlerini de kapsayarak çevresel sorumluluğu merkeze alıyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri; lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil olmak üzere yarışmaya başvurabiliyor. Bunun yanı sıra mezunlar, girişimler ve özel sektör temsilcileri de bu büyük teknoloji hamlesinin bir parçası olabiliyor. Böylece akademi, sanayi ve girişimcilik ekosistemi aynı hedef doğrultusunda buluşuyor.

Yarışmada dereceye giren takımları ise Cumhuriyet altını ile ödüller bekliyor. Birinci olan ekip 18 Cumhuriyet Altını, ikinci 12 Cumhuriyet Altını, üçüncü ise 6 Cumhuriyet Altını kazanacak. Ancak bu yarışmada en büyük ödül; Türkiye’nin stratejik maden alanındaki teknoloji bağımsızlığına katkı sunmak ve milli mühendislik çözümlerine imza atmak olacak.

Son başvuru tarihi 28 Şubat

Madencilikte dijital dönüşümün, yapay zekâ destekli üretimin ve çevre dostu mühendisliğin öncüsü olmak isteyen tüm gençleri ve teknoloji girişimcilerini TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması’na başvurmaya davet ediyoruz.

