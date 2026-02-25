Bakan Tekin'e büyük destek! Laikçi züppeliğe topyekûn tepki!

Sebahattin Ayan İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı “Maarifin Kalbinde Ramazan” genelgesinin ardından sözde 168 aydının imzaladığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildirisiyle başlayan ve başta ADD olmak üzere karanlık odakların baskısıyla şiddetlenen azgın azınlığın sindirme girişimine tepkiler dinmiyor.

MİLLETİN ASLİ UNSURU KIYAMDA

28 Şubat’tan kalma alışkanlıklarla hareket eden ve “Laiklik elden gidiyor” yaygarası koparan seküler yobazlara karşı kıyama geçen duyarlı STK’lar, laikçi züppeliğe karşı üst üste rest çeken açıklamalar yayınlıyor. Başta Memur-Sen Konfederasyonu olmak üzere, Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Mil-Diyanet Sen, Vahdet Vakfı, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, İsmailağa Cemaati, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, Büro Memur-Sen, Özel Meslek Liseleri Federasyonu ile Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, Mersin Eğitime Destek Platformu, Karaman Eğitime Destek Platformu, Şanlıurfa STK Platformu, Ağrı Eğitime Destek Platformu gibi çok sayıda STK, laikçi kuşatma girişimini telin ederken, malum zihniyeti kudurtan Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’e destek açıklaması yaptı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)’den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı genelgesinin medeniyet değerlerinin eğitim kurumlarında hayat bulması adına atılmış takdire şayan bir adım olduğu belirtildi. Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı da, “Bu mübarek ayın ruhunu eğitim hayatımıza taşımak amacıyla milli eğitim bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen ‘Maarif‘in Kalbinde Ramazan’ temalı yazıyı memnuniyetle karşılıyoruz. Kıymetli bakanımız Yusuf Tekin’in yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla ifade ederiz” açıklamasına yer verdi.

VESAYETE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Memur-Sen de, şunları kaydetti: “İslam düşmanlığını laiklik perdesiyle meşrulaştırmaya çalışanlara karşı sözümüz nettir: Ramazan vesilesiyle okullarda evlatlarımıza paylaşmayı, sabrı ve kardeşliği hatırlatmayı hedefleyen çalışmaları hedef göstermek özgürlük değil, ideolojik tahakkümdür. Laiklik adı altında milletin inancına saldıran, 28 Şubat özlemiyle vesayet dili kuran anlayışa boyun eğmeyeceğiz. 28 Şubat bitti, eski Türkiye geride kaldı.” Büro Memur-Sen ise, “Aziz milletimiz biliyor ki; ortada ne laiklik diye bir sorun ne de laikliği savunmayı gerektiren bir durum vardır. Bilakis sorun, kaybettiği imtiyazları hazmedemeyen jakoben zihniyettir” açıklamasını yaptı. İsmailağa Cemaati’nden de, “Etkinlikleri büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Emeği geçen başta Erdoğan ve Yusuf Tekin olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” denildi. Hayrat Vakfı açıklamasında da, çalışmaların yalnızca akademik başarıya odaklanmayan; değer, merhamet, paylaşma ve kardeşlik bilincini önceleyen bir eğitim anlayışını yansıttığı belirtildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise, “Ramazan bu toprakların. Buna karşı çıkan dillere baktığınızda bu topraklara ait olmadıklarını görüyoruz. O bildiriye baktığınızda sanki Türkiye’den yayımlanmamış da Tel Aviv’den yayınlanmış gibi geliyor. Buradan size ekmek çıkmaz” diye konuştu.

DİNOZORLUĞA SOYUNUYORLAR

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de, “Laiklik adına dinazorluğa soyunanlara diyoruz ki: fosilleşmiş zihniyetinizle, heyecanla sahura kalkan minik Ali’nin, babasıyla teravihlere koşan Mehmet’in, okulda ramazan panosunu süsleyen Ahmet’in coşkusuna asla engel olamayacaksınız” diyerek tepki gösterdi. Gazetemize konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan da, “AK Parti uzun yıllardır iktidardaysa ve bu süreçte insanların yaşam tarzlarına yönelik somut bir müdahale yaşanmamışsa, buna rağmen tehdit algısı oluşturulmaya çalışılması toplumsal gerçeklikle örtüşmemektedir. Bu nedenle vatandaşlara belirli bir ideolojiyi dayatan, yaşam biçimlerine müdahale eden bir militarist laikliğin karşısındayız.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇETE BENZETMESİ

Öte yandan, CHP Genel Başkanı olmadan önce yaptığı açıklamada İslâm’a orta çağ karanlığı diyen Özgür Özel’in mukaddesat düşmanlığı depreşti. MEB’in yayınladığı genelge sonrası ayağa kalkan laikçilerin gazına gelen Özel dini ve inancının gereğini yerine getiren öğrencilere çete benzetmesi yaptı. TBMM Grup toplantısında konuşan Özel, “Küçücük çocuklar üzerinden; onları çetelendirecek, bunun üzerinden sınıfta ayrılık çıkaracak, esas maksadı gazeteye televizyona düşecek. Bir gerilim çıkacak sonra aynı yalana sarılacak” dedi.