  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrol piyasasında ABD ve İran gerilimi: Fiyatlar yedi ayın zirvesinde O ülke üniversite mezunu bir Türk'ü ülkenin başına kral olarak geçirmek istiyor! Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı Sol'un yürek yakan çığlığı: 'Laiklik elden gidiyah!' Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi O camide 1 yıldır ezan okunmuyor! Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" davası! CHP'liler serbest bırakılması için eylem yapmıştı! İçişleri bakanından düşen uçak ile ilgili açıklama ABD'den Orta Doğu'ya dev hava sevkiyatı: 12 adet F-22 İsrail'e konuşlandı Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi!
Dünya İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı
Dünya

İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ı ‘profesyonel bir yalancı’ ifadeleriyle suçlarken İran halkına karşı yürütülen şeytani bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü söyledi. Dünyaya çağrı yapan Bekayi “Hiç kimse bunların yalanlarına aldanmamalıdır” dedi.

Dünya ve bölge ülkelerinin ABD’nin her an bir saldırı düzenlemesinin tedirginliğini yaşadığı İran’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Trump için ‘Profesyonel yalancı’ ifadesini kullandı

Bekayi, X sosyal medya platformundaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Kongre'deki ortak oturumda yaptığı konuşmada İran'a yönelik ifadelerini sert sözlerle eleştirdi.

İranlı Sözcü, "Profesyonel yalancı, sahte bir gerçeklik üretme konusunda özel bir uzmanlığa sahip. Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı ve Adolf Hitler’in danışmanı Joseph Goebbels'in ‘Yalan bir iddiayı, gerçek görünümü kazanana kadar tekrar et’ kuralını bugün sistematik şekilde İran’a karşı yürütüyorlar. ABD hükümeti ve çevresindeki savaş yanlıları, özellikle de İsrail’in soykırımcı rejimi tarafından, İran halkına karşı yürütülen şeytani bir dezenformasyon kampanyası var. İran’ın nükleer programı, kıtalararası balistik füzeleri ve ocak ayındaki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ortaya atılan iddialar, bu büyük yalanların tekrarından ibarettir. Hiç kimse bu tür yalanlara aldanmamalıdır" dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında, İran'a yönelik, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Trump’ın göndereceği hastane gemisini istemedi Al gemini başına çal
Trump’ın göndereceği hastane gemisini istemedi Al gemini başına çal

Avrupa

Trump’ın göndereceği hastane gemisini istemedi Al gemini başına çal

"Trump'ın kızıyım" diyen Necla Özmen'in yeni hamlesi olay oldu
"Trump'ın kızıyım" diyen Necla Özmen'in yeni hamlesi olay oldu

Gündem

"Trump'ın kızıyım" diyen Necla Özmen'in yeni hamlesi olay oldu

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı!
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı!

Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı!

Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!
Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!

Gündem

Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır!

Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"
Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

Gündem

Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!"

Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi
Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi

Gündem

Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23