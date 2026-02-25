İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı

Dünya ve bölge ülkelerinin ABD’nin her an bir saldırı düzenlemesinin tedirginliğini yaşadığı İran’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Trump için ‘Profesyonel yalancı’ ifadesini kullandı

Bekayi, X sosyal medya platformundaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Kongre'deki ortak oturumda yaptığı konuşmada İran'a yönelik ifadelerini sert sözlerle eleştirdi.

İranlı Sözcü, "Profesyonel yalancı, sahte bir gerçeklik üretme konusunda özel bir uzmanlığa sahip. Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı ve Adolf Hitler’in danışmanı Joseph Goebbels'in ‘Yalan bir iddiayı, gerçek görünümü kazanana kadar tekrar et’ kuralını bugün sistematik şekilde İran’a karşı yürütüyorlar. ABD hükümeti ve çevresindeki savaş yanlıları, özellikle de İsrail’in soykırımcı rejimi tarafından, İran halkına karşı yürütülen şeytani bir dezenformasyon kampanyası var. İran’ın nükleer programı, kıtalararası balistik füzeleri ve ocak ayındaki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ortaya atılan iddialar, bu büyük yalanların tekrarından ibarettir. Hiç kimse bu tür yalanlara aldanmamalıdır" dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında, İran'a yönelik, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.