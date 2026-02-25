  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan'da 'ucuz et' vurgunu! Eş-dost seferberliği rafları kuruttu: İhtiyaç sahibi değil, stokçu kazanıyor Dünyanın en zengin 5 ailesinin asla yemediği o yemek! CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı Milyarder kadın, tüm altınlarını çöplüğe gömdü! CHP’li Sarıyer’de rüşvet çarkı deşifre oldu: Kültür merkezi değil, soygun merkezi! Müjdat Gezen’den 2.5 milyon TL rüşvet istediler Dünyanın gözü Türk eriğinde: Kilogramı 500 dolar! Muhalif korodan tanıdık nakarat Orta Doğu'da askeri hareketlilik: ABD'den İran kuşatması Putin’den Türkiye'ye sabotaj uyarısı Petrol piyasasında ABD ve İran gerilimi: Fiyatlar yedi ayın zirvesinde O ülke üniversite mezunu bir Türk'ü ülkenin başına kral olarak geçirmek istiyor!
Gündem Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız?
Gündem

Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında Türkiye’deki sanat camiasının ikiyüzlülüğünü ve "muhafazakar" görünümlü kanalların tutarsızlığını yerden yere vurdu. Gazze’de çocuklar katledilirken sessiz kalan "parlatılmış" figürlerle, sessiz sedasız yardıma koşan Yıldız Tilbe’yi kıyaslayan Yarar, "Mesele çok kazanmak değil, adam olmaktır" mesajı verdi.

Gazze’nin Yanında Bir Dev: Yıldız Tilbe

Mete Yarar, sanat dünyasının "aykırı" ismi olarak bilinen Yıldız Tilbe’nin, Gazze’li mazlum çocuklar için cebinden 250 bin dolar bağışladığını hatırlatarak, medyanın bu onurlu duruşa karşı kör ve sağır kesilmesine isyan etti. Yarar, Tilbe’nin bu devasa yardımının neden manşetlere taşınmadığını sorarak şunları kaydetti:

"Yıldız Tilbe Gazze’li çocuklara 250 bin dolar yardım etti. Ramazan’da kullanılması için bu parayı verdi. Peki, Yıldız Tilbe ile ilgili kaç tane kelam yazıldı? Nerede gördünüz?"

"Hadise" mi Vergi Veriyor, Yıldız Tilbe mi?

İsim vermekten çekinmeyen Mete Yarar, Türkiye’de en çok kazananlar listesinden düşmeyen ancak milli ve manevi meselelerde ortalıkta gözükmeyen "magazin figürlerini" Hadise örneği üzerinden eleştirdi. Kazancın büyüklüğünün değil, bu ülkeye ve insanlığa olan katkının önemli olduğunu vurgulayan Yarar, şu soruları yöneltti:

 

"Yıldız Tilbe mi daha çok kazanıyor Hadise mi? Hadise mi bu ülkeye vergi veriyor Yıldız Tilbe mi? Hangisi?"

Muhafazakar Kanallara "Dizi" Sitemi!

Mete Yarar’ın asıl hedefinde ise halka hakaret eden, milli değerlerle alay eden ancak her ne hikmetse reklamdan reklama koşan isimler vardı. Bu isimlerin hala "muhafazakar" olarak bilinen kanallarda el üstünde tutulmasına tepki gösteren Yarar, adeta bir zihniyet muhasebesi yaptı:

"İnsanlara hakaret ediyorlar, gidip bir reklam daha alıyorlar. Bir bakıyorsunuz bir dizide daha oynuyorlar. Hatta bu şahıslar muhafazakar camianın kanallarında, CUMHUR İTTİFAKI'nın kanalları olarak bilinen yerlerdeki dizilerde oynuyorlar. Ne diyorsunuz siz?"

Kimin Yanındasınız?

Bir yanda kazancını mazlumla paylaşan, bu toprakların vergisini veren Yıldız Tilbe; diğer yanda ise cebini doldurup değerlerimize sırt dönen, buna rağmen "bizim" kanallarımızda boy gösteren sözde sanatçılar... Mete Yarar sordu, biz de soruyoruz: Siz kimin yanındasınız?

Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışlamıştı! 2 çadır kentin inşaatı başladı: Allah kabul etsin!
Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışlamıştı! 2 çadır kentin inşaatı başladı: Allah kabul etsin!

Gündem

Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışlamıştı! 2 çadır kentin inşaatı başladı: Allah kabul etsin!

Yıldız Tilbe’den Gazze’ye gönül sofrası: 12 bin kişiye iftar verecek!
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye gönül sofrası: 12 bin kişiye iftar verecek!

Gündem

Yıldız Tilbe’den Gazze’ye gönül sofrası: 12 bin kişiye iftar verecek!

Yıldız Tilbe’den insanlık dersi! ‘Benimki denizde damla bile değil’
Yıldız Tilbe’den insanlık dersi! ‘Benimki denizde damla bile değil’

Gündem

Yıldız Tilbe’den insanlık dersi! ‘Benimki denizde damla bile değil’

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Helal olsun Mete beye söylediğiniz herseye aynen katılıyoruz .saygılar at izleri it izlerine karışmış su an Türkiye de kim eli kimin cebin de belli değil insanların kafası çok karıştı veya karışıyor hangi izleri izlemeleri gerekiyor diye bayağı çaba harcıyorlar bu ara .

hancı

Sn Mete bey söyledikleriniz çok doğru katılmamak elde değil. Efendimiz s.a asabından savaş için ne kadar katı yapacaklarını sordu. Hz Osman belli bir meblağ dedi. Hz. Ali oda Hz Osman gibi davrandı. Hz Ömer ise malımın ve paramın yarısını yaresulallah dedi. sıra Hz ebu Bekir gendi , oda malımın ve paramın tamamı dedi. Peygamberimiz. Eve birşey bırakmadın mı dedi . O da bıraktım Allah cc. ve Resulünu dedi. Ülkesini avuç açar gösteren dışarıda şikayet edenlerden ne beklersiniz. Onların ellerinden gelse Vatanı satıp yiyecekler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23