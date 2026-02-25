  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Gökyüzünden parçalar yağdı! F-16 faciasının tanığı konuştu
Gündem

Gökyüzünden parçalar yağdı! F-16 faciasının tanığı konuştu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Balıkesir’de F-16 tipi savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. O sırada yoldan geçen tır şoförü Mehmet Ebinç, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Balıkesir’de meydana gelen F-16 kazası Türkiye’yi yasa boğdu. Savaş uçağının kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı tır şoförü Mehmet Ebinç (45) anlattı. Ebinç, "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü" dedi.

 

Gebze'den Balıkesir'de kaza yapan tırı almaya gelen tır şoförü Mehmet Ebinç, 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının gece kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı anlattı. Başta kaza bölgesinde 2 tane tankerin çarpıştığını zannettiğini söyleyen Ebinç, sonradan uçak kazası olduğunu öğrendiğini belirtti. Kaza sırasında yolda seyir halinde olduğunu ve bir anda önüne bütün parçaların serildiğini aktaran Ebinç, "Verilmiş sadakam varmış" dedi. Beraberinde bir kaç sürücünün daha olduğunu ve durduklarını belirten Ebinç, gece saatlerinden beri bölgede beklediğini ifade etti.

 

“2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim”

4 çocuk babası tır şoförü Mehmet Ebinç, kazayı şu sözlerle anlattı:

"Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç tır şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından, jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Lütfi ŞEN

Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun.
