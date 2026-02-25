DMM'den açıklama geldi! Türkiye'ye işgalci iftirası attılar
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Bazı medya organlarında yer alan, “ABD’nin İran’a saldırması halinde Türkiye’nin güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında dolaşıma giren, Türkiye’nin ABD-İran gerilimi senaryosunda İran topraklarına yönelik askeri bir plan hazırladığı yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği ifade edildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösterdiği vurgulandı. Devletin, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla kriz olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.
“RESMİ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINMALI”
Yetkililer, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi gerektiğini belirterek, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların esas alınmasının önemine dikkat çekti.
Açıklamada, spekülatif ve teyitsiz içeriklerin kamuoyunda yanlış algı oluşturabileceği ve bölgesel hassasiyetleri artırabileceği ifade edildi.
