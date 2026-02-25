  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest kadrosu belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest kadrosu belli oldu

Yasin Paşalı
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak olan temsilcimiz Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı. İngiltere'ye gidecek kadroda sakatlıkları bulunan kaleci Ederson, savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, orta saha oyuncuları Edson Alvarez, Anderson Talisca, cezalı Fred ile UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba yer almadı.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu şöyle:

Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.

