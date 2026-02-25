  • İSTANBUL
Kazlıçeşme Meydanı moloz yığınlarıyla yok edildi CHP'li İBB ve İSKİ'nin pisliği meydana döküldü
Gündem

Kazlıçeşme Meydanı moloz yığınlarıyla yok edildi CHP’li İBB ve İSKİ’nin pisliği meydana döküldü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kazlıçeşme Meydanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) moloz döküm sahası haline geldi. Çevrede biriken moloz atıkları ve bakımsızlık, özellikle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için kötü bir manzara oluşturuyor.

Osmanlı Cihan Devleti'nden günümüze uzanan tarihi dokusuyla İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kazlıçeşme Meydanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) moloz döküm sahası haline geldi. Bir dönem dev mitinglere ve tarihi etkinliklere ev sahipliği yapan alan moloz yığınlarıyla kaplandı. Alanın içler acısı hali havadan görüntülendi.

İstanbul kara surlarının hemen bitişiğinde yer alan ve tarihi Yarımadanın giriş kapılarından biri sayılan Kazlıçeşme Meydanı, İBB ve İSKİ'nin moloz döküm sahasına döndü. Çevrede biriken moloz atıkları ve bakımsızlık, özellikle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için kötü bir manzara oluşturuyor. "Dünya Mirası" listesindeki surların dibindeki bu bakımsızlık, İstanbul'un turizm imajına da gölge düşürüyor.

Meydanın merkezinde yer alan ve manevi değeri yüksek olan Kazlıçeşme Fatih Camii de bu olumsuz tablodan nasibini alıyor. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından askerlerin ibadeti için inşa ettirilen bu tarihi yapının ihtişamı, çevresini saran moloz yığınları ve düzensizlik nedeniyle gölgede kalıyor. Molozla kaplanan alan havadan görüntülendi.

