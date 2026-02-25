  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta çağrı yapacak Beyaz Saray'dan dünyayı titreten tehdit! Trump, ABD ordusuna "ölümcül güç" emri vermeye hazır! Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Mahkeme Başkanı: Aşama aşama ilerleyeceğiz HAVELSAN kapasitesini yüzde 40 artırıyor! Yeni tesisler ve SANCAR SİDA hizmete girdi Küresel haydut ABD'den denizlerde yeni korsanlık! Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine hukuksuzca el koydular! Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı Trabzonlu ata tohumu üreticisi tehdit ediliyor! CHP’nin şişirme anketleri sert söndü: Halkın yüzde 61'i ‘Bunlar memleket yönetemez’ diyor Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf! Mahkemeden CHP’nin kurultayına ilişkin flaş karar
Gündem İçişleri bakanından düşen uçak ile ilgili açıklama
Gündem

İçişleri bakanından düşen uçak ile ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İçişleri bakanından düşen uçak ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı: (Balıkesir’de düşen F-16) "Süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz"

İçişleri Bakanlığı Balıkesir’de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağı hakkında sürecin takip edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, "9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor; ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23