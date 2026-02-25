  • İSTANBUL
Eğitimde fırsatçılığa 'Rekabet Kurulu' freni: 19 özel okula soruşturma açıldı
Eğitim

Eğitimde fırsatçılığa 'Rekabet Kurulu' freni: 19 özel okula soruşturma açıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eğitimde fırsatçılığa 'Rekabet Kurulu' freni: 19 özel okula soruşturma açıldı

Evlatlarının geleceği için dişinden tırnağından artıran velilerin feryadı karşılık buldu. Rekabet Kurulu; aralarında dev eğitim zincirlerinin de bulunduğu 19 özel okul hakkında, fahiş kayıt ücretleri ve dayatılan ek hizmet bedelleri nedeniyle soruşturma başlattı. Yemekten kıyafete, kitaptan kırtasiyeye kadar uygulanan "tek fiyat" ve "zorunlu satış" oyunları mercek altına alındı. Fırsatçılara ağır idari para cezası yolda!

Eğitimde ticari kârı, insani değerlerin ve vatandaşın cebinin önüne koyan yapılara karşı devletin şefkatli eli ve denetim gücü devreye girdi.  

Rekabet Kurulu, aralarında Türkiye genelinde yaygın şube ağı bulunan eğitim kurumlarının da olduğu 19 özel okul hakkında, eğitim ücretleri ve yan hizmetlerdeki fiyat artışları ile rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, özel okulların kayıt ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi ek ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik yürütülen önaraştırma tamamlandı.

Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi bulan Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma sürecini başlattı.

VELİLERİN ŞİKAYETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Söz konusu soruşturma kararı, özellikle son dönemde velilerden gelen yoğun şikayetler üzerine şekillendi. İnceleme kapsamında; kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar, yemek, kıyafet ve kitap gibi yan hizmetlerdeki aşırı fiyat politikaları ile bu ürünlerin okul tarafından belirlenen tekil satış noktalarından temin edilmesinin zorunlu tutulması iddiaları değerlendirildi.

Hakkında soruşturma yürütülen 19 eğitim kurumu arasında Türkiye'nin pek çok ilinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Koleji, TED Ankara Koleji, Uğur Okulları ve Sınav Koleji gibi büyük eğitim zincirleri de yer alıyor.

4054 SAYILI KANUN’UN 4. MADDESİ NEYİ KAPSIYOR?

Soruşturmaya dayanak olan Kanun'un 4. maddesi; belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarını yasaklıyor.

Soruşturmanın sonucuna göre, ihlal tespit edilen kurumlara idari para cezası uygulanması gündeme gelebilecek.

