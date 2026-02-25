Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

TUSAŞ’ta yaşanan ve tüm Türkiye’yi üzen terör saldırısına aldırış etmeden Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini kutlayan CHP’li İBB’nin düzenlediği konserlerde boy gösteren Hadise Açıkgöz, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından ramazan ayı nedeniyle hazırlanan bir bağış videosunda skandal ifadeler kullandı. Hadise’nin söz konusu videoda kullandığı; “Bu ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol” ifadeleri, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlatırken kullandığı ifadeler tepki topladı.

Öte yandan UNICEF’in ramazan ayına özel bağış videosuyla gündeme gelen Hadise, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından UNICEF ile bağını sonlandırdığını açıkladı. Sözde şarkıcı, yardım çalışmalarını bundan böyle bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu. Hadise’nin UNICEF kapsamında yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, söz konusu açıklamalara bir tepki de Av. Dr. Candaş Gürol’dan geldi. Gürol, hem sürecin işleyişine hem de açıklamanın içeriğine ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirterek, konunun kamuoyu adına detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. UNICEF’in bir bildiri yayınlanmasını talep ettiğini ve bu çerçevede Hadise’nin iyi niyet elçisi olarak seçildiğini hatırlatan Gürol, seçimin kriterlerine dikkat çekti. “Eğer burada esas ölçüt tanınmışlık ve saygınlıksa, Türkiye’nin Nobel ödüllü iki bilim adamı var. Örneğin Aziz Sancar gibi dünya çapında itibara sahip bir isim dururken bu tercihin yapılması kamuoyunda doğal olarak soru işareti oluşturur” dedi. Sportif başarı açısından da Türkiye’nin uluslararası düzeyde önemli temsilcilere sahip olduğunu vurgulayan Gürol, şimdi eğer yine kriter tanınmışlık ve saygınlıksa, Türkiye’nin Amerika’da NBA’da oynayan 2 tane çok kıymetli basketbolcusu var, ki herhalde bu Hanımefendiden 50-100 kat daha fazla sevilip sayılıyorlardır. Çünkü bırakın Türkiye’yi, dünya çapında tanınıyorlar. Yine dünyaca tanınmış olarak bir sanatçı seçecek isek; Tarkan var. Neden mesela Aziz Sancar’a ya da EUROLIG’den önemli takımlardan birinin başında Ergin Ataman’a gitmiyor? Konu tanınmışlık ve bilinmişlikse, Hanımefendiden çok daha saygın -gerek bilimsel, gerek sportif anlamda- insanlar var. UNICEF burada hangi kriterler ile iyi niyet elçilerini buluyor? Burada bir soru işareti var” ifadelerini kullandı.

Gürol, Hadise’nin “Bana bir mail geldi ve ben de okudum” şeklindeki savunmasının ise tartışmanın en kritik noktası olduğunu belirtti. Uluslararası bir kuruluş tarafından iletilen metnin herhangi bir değerlendirme süzgecinden geçirilmeden kamuoyuna sunulmasının sorumluluk gerektirdiğini söyleyen Gürol, “Toplumun her kesiminden destek gören, konserleri dolup taşan ve geniş kitlelere hitap eden bir sanatçının, böylesine hassas bir konuda daha öngörülü davranması beklenir” dedi.