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Dünya Kazakistan’ın yeni "Ankara Büyükelçisi" belli oldu
Dünya

Kazakistan’ın yeni "Ankara Büyükelçisi" belli oldu

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğine Yerkebulan Sapiyev atandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 18:19:00 -
Kazakistan’ın yeni "Ankara Büyükelçisi" belli oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı kararname ile Türkiye, Türkmenistan, Tacikistan ve Kuba’ya yeni büyükelçiler atandı.

Buna göre Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi görevine Yerkebulan Sapiyev tayin edildi.

Daha önce Kazakistan’ın İstanbul Başkonsolosu olarak da görev yapan Sapiyev, en son Aşkabat Büyükelçisi görevinde bulunuyordu.

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