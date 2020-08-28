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Aktüel Kazakistan'dan Türk yazar Zafer Kibar'a "Dostluk" nişanı
Aktüel

Kazakistan'dan Türk yazar Zafer Kibar'a "Dostluk" nişanı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:05:32 -
Kazakistan'dan Türk yazar Zafer Kibar'a "Dostluk" nişanı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yazar Muhtar Avezov'un şair Abay Kunanbayev'in hayatını anlatan "Abay yolu" romanını Türkçeye çeviren Türk yazar Zafer Kibar'ı "Dostluk" nişanıyla ödüllendirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Avezov'un "Abay yolu" romanını Türkçeye çeviren Türk yazarı Kibar'a "Dostluk" nişanı takdim etti.

Nişan, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı tarafından yazar Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla düzenlenen törende verildi.

Kibar, ödül için teşekkürlerini ileterek, yazar Kunanbayev'in eserlerini kendinden sonraki nesillere miras bıraktığını kaydetti.

- Halkı medeni gelişmenin doğru yolunu seçmeye çağırdı

Şair ve filozof Kunanbayev, 10 Ağustos 1854'te Semey'de doğdu.

Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayev, eserlerinde Kazak halkının sosyal, toplumsal ve ahlaki sorunlarına dikkati çekerek, halkı medeni gelişmenin doğru yolunu seçmeye çağırdı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSTOY) Genel Sekreter Yardımcısı Çakıcı, 2020 Abay Kunanbayev yılı çerçevesinde planladıkları Kunanbayev'i tanıtım etkinliklerinin bir kısmının hayata geçirildiğini aktardı.

TÜRKSOY tarafından 2020, "Abay Kunanbayev Yılı" ilan edilmişti.

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