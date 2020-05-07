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Yerel

Kazada yara almadı, takla attığı aracı sosyal medyada paylaştı

Kayseri’de bir vatandaş, aracıyla iki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Cenab-ı Allah hiç bir kuluna böyle bir kaza vermesin.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 09:24:00 -
Kazada yara almadı, takla attığı aracı sosyal medyada paylaştı

Kayseri’de, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki takla atan sürücü, aracının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Kazadan yara almadan kurtuldu

5 Mayıs 2020 tarihinde Sarıca köyü yakınlarında M.C. yönetimindeki 38 TT 160 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın iki takla attığı kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

“İki gündür telefonum susmadı”

“Allah’ıma binlerce şükürler olsun ki burnun kanamadan hafif sıyrıklarla kurtuldum” diyerek aracının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşan M.C., “İki gündür telefonum susmadı cevap veremediğim olanlar olmuştur. Gerek telefonla gerek sosyal medyada geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese canı gönülden sonsuz teşekkürler ediyorum. Cenab-ı Allah hiç bir kuluna böyle bir kaza vermesin.” yazdı.

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