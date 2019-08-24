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Kazada şehit sayısı 2’ye yükseldi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu yaralanan polislerden biri daha şehit oldu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:48
Kazada şehit sayısı 2’ye yükseldi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu yaralanan polislerden biri daha şehit oldu. Kazada şehit sayısı 2’ye yükselirken, yaralı olan 4 polis memurunun sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.


Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Kale Emniyet Müdürlüğü özel harekat şubesi tarafından tutulan kale -1 üs bölgesine giden yolda ilerleyen zırhlı polis aracı kaza yapmış kazada 1 polis memuru şehit olmuş, 5 polis memuru ise yaralanmıştı. Yaralı polislerden durumu ağır olan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca şehit sayısı 2’e yükseldi. Diğer 4 polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:48
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