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Yerel Kaza yapan sürücüler birbirine girdi! Copla saldırı anı kamerada!
Yerel

Kaza yapan sürücüler birbirine girdi! Copla saldırı anı kamerada!

Ankara'nın Sincan ilçesinde kazaya karışan otomobil sürücüleri birbiriyle tartıştı. Kavganın kızışmasının ardından sürücülerden biri, copla diğer sürücüye saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 16:24:00 - 2022-06-18 16:31:54

Ankara'da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada sürücü, diğer sürücüye cop ile saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücüler birbirleri ile tartışmaya başladı. Birbirinin yakasına yapışan sürücülerin tartışması giderek kızıştı. Ardından sürücülerinden biri, aracının sol ön kapısından çıkardığı cop ile diğer sürücüye saldırdı.

O anlar anbean kaydedildi

O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

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