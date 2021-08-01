Kaz Dağlarından villa alan Tarkan yine kafayı çıkardı! Skandal paylaşım

yeniakit.com.tr

Kaz Dağları ile ilgili yürütülen provokasyona verdiği destekle bilinen Tarkan’ın, doğayı korumak bahanesiyle savunduğunu iddia ettiği Kaz Dağları'ndan kendisine 2010 yılında villa satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyadan her fırsatta kendisini “doğa sever” göstermek adına yetkilileri itham eden paylaşımlarda bulunan Tarkan, skandal paylaşımlarıma bir yenisini daha ekledi.

Türkiye orman yangınları ile canla başla mücadele ederken İnstagram hesabından bir video paylaşan Tarkan, Rize’nin İkizdere ilçesinde doğa katliamı yapıldığını iddia etti.

Tarkan paylaşımında “Ülkemin bir yanında yanan ormanlar, bir yanında ormanını savunma mücadelesinde olanlar. İkizdere taş ocağı direnişinin 100’üncü günü dolmuşken yapılan bu doğa katliamıyla ilgili yetkililerden hala bir geri adım yok maalesef. Huuuu vatandaşının feryadına kulak vermeyen yetkililer, hiç mi gelmiyor sesimiz size? Hiç mi sızlamıyor vicdanlarınız yahu? Kaz Dağları'yla ilgili tepkisi samimi bulunmayan Tarkan, 2010 yılında Kaz Dağları'ndan kendine villa satın aldığı ortaya çıkmıştı.” ifadelerine yer verdi.

Orman yangınları ile ciğerleri yanan Türkiye, sıkıntılı bir süreçten geçerken ‘ünlü’ kisvesi altındaki bu gibi isimlern yetkilileri suçlayıcı bir tarzda durumda siyasi bir amaç çıkartarak provokatif girişimlerde bulunması ‘pes’ dedirtti.