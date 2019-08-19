Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanması ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Yeni parti hazırlığında olan Davutoğlu, İçişleri Bakanlığının 'kayyım' kararını "Demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir." ifadeleri ile değerlendirdi.

Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir.

Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır.

Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir."