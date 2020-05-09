KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Anneler Günü mesajı: “Annelerimiz Toplumun Temel Direğidir”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak tüm anneleri kutladı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bireylerin yetişmesinde en büyük payın annelere ait olduğuna göre toplumların mimarı da onlardır. Annelerin yüreğindeki sevgi, dünyanın en büyük gücüdür. Anne ile çocuk arasındaki sevgi ve merhamet duyguları hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Anneler, toplumun temel direğidir. Bir milletin temelini aile meydana getirdiği gibi, ailenin temelinde de esas olan annelerimizdir. Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı çocuk ve gençlerin yetişmesi de büyük oranda annelere ve aile ortamına bağlıdır. Anneler, kendi çocuklarıyla beraber aslında toplumun da geleceğini şekillendirenlerdir. O nedenle bir anlamda en büyük öğretmendir. Bu düşüncelerle başta, bu vatan için evlatlarını toprağa veren şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin bu güzel günün kutluyor, hepsine saygı, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”