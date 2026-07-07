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Spor Kayserispor’dan yeni sezon provası!
Spor

Kayserispor’dan yeni sezon provası!

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Kayserispor’dan yeni sezon provası!

Kayserispor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon öncesi çalışmalarını hazırlık maçlarıyla sürdürecek. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde çalışan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği ve Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak. Her iki maçında günü ve saati bu hafta belli olacak.

 

Kayserispor basın sözcüsü Emir Akpınar, antrenmanların verimli geçtiğini ve lige en iyi şekilde hazırlanmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

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