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Spor Kayserispor'dan "Vefa Paketi" kampanyası
Spor

Kayserispor'dan "Vefa Paketi" kampanyası

Kulübe maddi destek sağlamak için hazırlanan "Vefa Paketi" 5 bin liradan satışa sunuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 17:10:40 -
Kayserispor'dan "Vefa Paketi" kampanyası


KAYSERİ (AA) - HES Kablo Kayserispor tarafından kulübe maddi destek sağlamak için "Vefa Paketi" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında 5 bin liraya satışa sunulan Vefa Paketi'nde 1 yetişkin, 1 çocuk forması, 3 atkı, 5 maske ve 1 rozet bulunuyor.

Konuyla ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayserispor Kulübü Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Var birkaç hayalimiz" diyerek çıktıkları yolda ilk hayallerinin borçsuz bir kulüp olduğunu belirterek, "Kayseri'ye Kayseriliye borç yakışmaz. Beklentimiz büyük değil. Sadece 1 vefa paketi alarak şehrinizin takımına nasıl sahip çıktığınızı göstermeniz yeter." ifadelerini kullandı.



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