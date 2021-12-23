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Spor Kayserispor'da şok ayrılık!
Spor

Kayserispor'da şok ayrılık!

Kayserispor'da Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Geçen sezon başında kadroya katılan Manuel Fernandes geçtiğimiz ay disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 14:30:00 -
Kayserispor'da şok ayrılık!

Kayserispor'da Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Geçen sezon başında kadroya katılan Manuel Fernandes geçtiğimiz ay disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı.

35 yaşındaki futbolcunun geçmiş dönem alacaklarına karşılık kontratını feshettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'dan bonservisini alan tecrübeli oyuncunun, Kayseri'den ayrıldığı ve ülkesi Portekiz'e döndüğü kaydedildi. Fernandes 2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giymiş ve Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu.

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