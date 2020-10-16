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Spor Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:01:44 -
Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulandı.

Oyuncunun testi pozitif çıkıp, gerekli tedavisine hemen başlandı.

Kayseri temsilcisinde dün ve geçen hafta olmak üzere 2 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.

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