Kayserispor’da Asamoah sakatlandı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan sakatlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlık şoku yaşanıyor. Sivasspor maçı provasını Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynayarak gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda Ganalı futbolcu Asamoah Gyan sakatlandı. Geldiği günden bu yana rakip takımlardan çok sakatlıklar ile mücadele veren Asamoah Gyan, ikili mücadelenin olmadığı bir pozisyonda sakatlandı. Müsabakanın 53. dakikasında gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda şutunu atan ve sonrasında yerde kalan Asamoah Gyan, ayağa kalkamadı.

Tekrar oyuna dahil olamayan Asamoah Gyan, sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonrası maça devam edemedi.